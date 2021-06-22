World Cup'un Kayseri'ye alınması için önemli görüşme
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World Cup'un Kayseri'ye alınması için önemli görüşme

World Cup'un Kayseri'ye alınması için önemli görüşme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu ile bir araya geldi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu ile bir araya geldi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu, "Federasyon Başkanı Ali Oto'nun davetiyle makamında bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın başkanımız kayakla ilgili ciddi projeleri olan bir insan. Kayakla uğraşan tüm kulüplerin en büyük şansı böyle bir başkana sahip olmak diye düşünüyorum. Sayın başkanımız World Cup etaplarını Erciyes'e aldırmak için ciddi çaba sarf ediyor. Bu konuda kendisiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Biz de kulüp olarak gerekse Kayseri olarak elimizden gelen desteği vereceğimizi kendilerine ilettik. İnşallah şehir olarak da gereken ilgiyi göstereceğiz. World Cup inşallah Kayserimize ve marka değerimiz Erciyes'imize değer katacaktır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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