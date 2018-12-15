Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup girişimcilik programı üçüncü dönem mezunlarını verdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup girişimcilik programının üçüncü dönem girişimleri 14 Aralık'ta Kolektif House Maslak'ta gerçekleşen Demo Day etkinliği ile mezun oldu.

Girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarını bir araya getiren etkinliğe, melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri, finans dünyasından temsilciler ile İş Bankası ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Workup'tan yeni mezun olan 10 girişim, yatırım ve iş birliği anlamında destek alabilecekleri izleyici grubuna kendilerini tanıtma ve network yaratma imkanı elde etti.

Üçüncü dönemi tamamlanan Workup girişimcilik programı çerçevesinde, bugüne kadar 7 binin üzerinde başvuru alındı. Yüzlerce girişimle bir araya gelindi, 40 girişim programa kabul edildi. Üçüncü dönemle birlikte Workup girişimlerinden mezun girişim sayısı 29'a yükseldi. Daha önceki mezun olan 19 girişimden 7'si yurt dışına satış yapıyor, 5 farklı girişim de yatırım aldı.

"Girişimcilere destek olmak genlerimizde var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Bankası'nın 94 yıl önce kurulduğu ilk günden itibaren girişimcilerin yanında olduğunu hatırlatarak, "Sahadaki temaslarımızda en çok duyduğumuz şudur: 'Rahmetli babam/ dedem İş Bankası'ndan aldığı krediyle bu şirketi kurdu'. Girişimcilere destek olmak bizim genlerimizde, DNA'mızda zaten var. Bu proje gündemimize geldiği andan itibaren iş birimlerimiz dahil çok ciddi heyecan duyduk. Workup girişimcilik programı aslında bu anlayışın, bu iddianın günümüzdeki bir başka yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Hayata atılmaya çalışan bir girişimin en büyük ihtiyacının müşteri bulabilmek ve kendini tanıtabilmek olduğunu ifade eden Bali, "Bu engelleri aşabilmeleri için gerek İş Bankası'nın gerek iştiraklerimizin müşteri ağı ile girişimlerimizi buluşturuyoruz, onların girişimcilik dünyasında kendilerine yer açmalarına yardımcı oluyoruz. Bir nevi arayüz rolü görüyoruz. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü müşteriyi bulmak, müşteriye kendini tanıtmak ve onun üzerinden fikri gerçekleştirebilmek çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Maxis ile girişimlere finansal destek de vereceğiz"

Bali, mezun girişimcilerin başarılarından gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde yatırımların artacağına inanıyorum. Girişimcilik ekosistemi artık çok konuşulan, herkesin ilgilendiği bir alan haline geliyor. Biz şimdiye kadar startup'lara iş birlikleri şeklinde sürdürdüğümüz katkıyı finansal destekle de pekiştireceğiz. Girişimcilik ekosistemine sağladığımız katkının önemli bir halkası olarak, İş Bankası Grubu bünyesinde kurduğumuz Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ altında geçtiğimiz ay sonu itibarıyla oluşturulan Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na İş Bankası olarak 100 milyon TL'ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettik. Böylece, çok kısa bir süre içerisinde duyacağınız yatırım haberleri ile girişimlere kurulan fon aracılığıyla ortak olarak, ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlayacak ve ölçeklenmelerinde pay sahibi olacağız."

Hayata geçirdikleri Workup programıyla startup'ların ülke ekonomisine katkıda bulunacak şekilde gelişmelerinin yolunu açmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Bali, "Yurt dışında da startup ekosistemini ve teknolojik yenilikleri ilk elden takip ediyoruz. Silikon Vadisi'nde kurduğumuz inovasyon merkezimiz Maxitech aracılığı ile dünyanın en önemli girişimcilik ekosistemindeki yeni oluşum ve teknolojilerle ilgili gelişmeleri takip ederek iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Maxitech ile birlikte öne çıkan yapay zeka, robotik teknolojiler ve fintech örneklerini, sektörümüzde öncü olabilmek için yerinde görüp, yakından izliyoruz. Silikon Vadisi'nde açtığımız merkezin bir benzerini bu yıl Cumhuriyetimizin de kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim'de Çin Şanghay'da açtık. 2019 yılında Londra'da da bir merkez açacağız. Böylece, dünyada inovasyon ve ileri teknoloji alanlarında öne çıkan çekim merkezlerinde varlığımızı sürdürmeyi, oralardaki gelişmeleri yerinde ve yakından izlemeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.