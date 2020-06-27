Words on Bathroom Walls Filmi
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Words on Bathroom Walls Filmi

Words on Bathroom Walls filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Words on Bathroom Walls filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Words on Bathroom Walls Filmi
27.06.2020 03:54 | Son Güncelleme: 27.06.2020 03:57

Julia Walton’ın yazdığı romandan uyarlanan “Words on Bathroom Walls”, paranoid şizofreni hastalığından muzdarip, halüsinasyonlar gören Adam (Charlie Plummer) adında bir lise öğrencisine odaklanıyor. Sosyal hayatta zorluklar çeken Adam, hastalığını yaşıtlarından saklamayı vaat eden deneysel bir ilaç kullanmaya başlıyor.

Yönetmen: Thor Freudenthal

Senaryo: Julia Walton, Nick Naveda

Oyuncular: AnnaSophia Robb, Charlie Plummer, Devon Bostick, Walton Goggins, Molly Parker, Andy Garcia, Taylor Russell, Beth Grant, Lobo Sebastian, Drew Scheid, Jared Bankens, Evan Whitten, Aaron Dominguez, Cruz Abelita, Mary Austin, Alison Maccherone Gomez, Phil Blevins, Sean Michael Weber, Linzi Gray, Cheyenne Puga, Anthony J. Police, Reinaldo Faberlle, Austin Blackburn, Kellan Jackson, Justin Matthew Smith, Sherri Robinson, William Hutchings, Malcolm Burchett, Ellie Dusek, Darrell Rackley

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Words on Bathroom Walls

Yapımcı Firma: LD Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: LD Entertainment

Vizyon Tarihi: 01.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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