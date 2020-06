Words on Bathroom Walls Filmi Words on Bathroom Walls filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Words on Bathroom Walls filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Julia Walton’ın yazdığı romandan uyarlanan “Words on Bathroom Walls”, paranoid şizofreni hastalığından muzdarip, halüsinasyonlar gören Adam (Charlie Plummer) adında bir lise öğrencisine odaklanıyor. Sosyal hayatta zorluklar çeken Adam, hastalığını yaşıtlarından saklamayı vaat eden deneysel bir ilaç kullanmaya başlıyor. Yönetmen: Thor Freudenthal Senaryo: Julia Walton, Nick Naveda Oyuncular: AnnaSophia Robb, Charlie Plummer, Devon Bostick, Walton Goggins, Molly Parker, Andy Garcia, Taylor Russell, Beth Grant, Lobo Sebastian, Drew Scheid, Jared Bankens, Evan Whitten, Aaron Dominguez, Cruz Abelita, Mary Austin, Alison Maccherone Gomez, Phil Blevins, Sean Michael Weber, Linzi Gray, Cheyenne Puga, Anthony J. Police, Reinaldo Faberlle, Austin Blackburn, Kellan Jackson, Justin Matthew Smith, Sherri Robinson, William Hutchings, Malcolm Burchett, Ellie Dusek, Darrell Rackley Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: Words on Bathroom Walls Yapımcı Firma: LD Entertainment Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: LD Entertainment Vizyon Tarihi: 01.01.2020 Words on Bathroom Walls Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com