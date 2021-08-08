Wordpress ile E-ticaret Sitesi Kurulabilir Mi?

WPOkulu kurucusu Fikret Tozak, e-ticaret sitesini WordPress ile kurma konusunda bilgi verdi.

WPOkulu kurucusu Fikret Tozak, e-ticaret sitesini WordPress ile kurma konusunda bilgi verdi.

E-ticaretin online bir dükkan olduğunu söyleyen Tozak, internetteki pazar yerlerinden dükkan açılabileceğini ya da e-ticaret paketi satan yerlerden alınabileceğini belirtti. Fakat bu yerlerin kuralları ve sınırlılıkları olduğundan söz etti. WordPress ile WooCommerce kullanarak kişisel e- ticaret sitesinin oluşturulabileceğini vurgulayan Tozak, WordPress'in daha özgür ve daha esnek olması, maliyetinin daha düşük olması gibi etkenlerin onu daha popüler yaptığını ifade etti.

Kaynak: Wise.tv