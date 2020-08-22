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Wood Mackenzie'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin açıklama

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie tarafından, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahasında keşfedilen doğal gaz rezervinin geliştirilmesi durumunda Türkiye için "dönüştürücü" olacağı belirtildi.

Wood Mackenzie'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin açıklama
22.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:16

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie tarafından, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahasında keşfedilen doğal gaz rezervinin geliştirilmesi durumunda Türkiye için "dönüştürücü" olacağı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin başlıca doğal gaz tedarikçilerinin Rusya, Azerbaycan ve İran olduğu ancak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı payının da giderek arttığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirket analistlerinden Thomas Purdie, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 320 milyar metreküplük rakamın mevcut gaz tahmini olarak ele alınması durumunda bile bunun Türkiye'nin açık ara en büyük keşfi ve 2020'nin de en büyük küresel keşiflerinden biri olduğunu kaydetti.

"Daha da önemlisi, Bulgaristan'daki pek çok hayal kırıcı kuyudan sonra bu, Karadeniz'deki derin deniz hidrokarbon potansiyelini yeniden teyit ediyor." ifadelerini kullanan Purdie, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak ekonomik ve siyasi önemi ne olursa olsun, tedarik kazancını sağlamak karmaşık olacak ve Sakarya olarak adlandırılan keşfin 2023 gibi bir tarihe kadar elde edilmesi iddialı görünüyor. Her şeyden önce keşfin, jeolojinin daha iyi anlaşılması ve kaynak tahminlerini teyit etmek için daha fazla kuyu ile değerlendirilmesi gerekecek. Şu an erken, ancak gelecekte herhangi bir geliştirme çalışması milyar dolarlara mal olabilir. Derin deniz projeleri her çevrede karmaşıktır ancak Karadeniz üstesinden gelinmesi gereken ek lojistik zorluklara sahip. Bu Romanya'nın, Tuna kuyusunun 100 kilometre kuzeyinde bulunan Neptün Derin mega projesini durduran faktörlerden biri. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, projede uluslararası bir partnerden faydalanabilir. Piyasa görünümüne rağmen, uluslararası petrol şirketlerinin yıllardır iyi bildiği bir havzadaki rekabetçi vergi şartları çekici olabilir. Romanya ve Bulgaristan sınırı tarafında faaliyetlerini yürüten şirketler, yakın zamanda karmaşık sonuçlara ulaştı ancak bu büyük haberi dikkate alacaklardır."

Şirketin Avrupa Gaz Departmanı Yöneticisi Murray Douglas da Türkiye'nin 2019 yılında 45 milyar metreküplük doğal gaz talebine sahip olduğunu belirterek, gaz piyasasının büyüklüğüne işaret etti.

Gaz talebinin 2017'den bu yana her yıl düştüğünü kaydeden Douglas, "Ancak, koronavirüse rağmen Türkiye'nin gaz talebi şimdiye kadar geçen yıla kıyasla sadece yüzde 3 düşüş gösterdi. Bu pek çok Avrupa piyasasından çok daha az bir keskin düşüş. 2020'lerde bu keşif, gelecekteki gaz ithalatları ve Gazprom, Azerbaycan ve İran gibi tedarikçilerle yapılacak müzakereler için geniş kapsamlı etkiye sahip olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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