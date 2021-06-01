Women Export Talks "Üniversite-İhracatçı Buluşmaları " Gerçekleştirildi
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Women Export Talks "Üniversite-İhracatçı Buluşmaları " Gerçekleştirildi

Women Export Talks 'Üniversite-İhracatçı Buluşmaları ' Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi ve İstanbul Gedik Üniversitesi olarak hazırlanan WOMEN EXPORT TALKS "Üniversite-İhracatçı Buluşmaları "31 Mayıs 2021 Pazartesi günü TİM Başkanı İsmail Karagülle'nin açılış konuşması ile başladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi ve İstanbul Gedik Üniversitesi olarak hazırlanan WOMEN EXPORT TALKS "Üniversite-İhracatçı Buluşmaları "31 Mayıs 2021 Pazartesi günü TİM Başkanı İsmail Karagülle'nin açılış konuşması ile başladı. Söyleşinin konukları; TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Adalet İnanç ve TİM Kadın Konseyi Üyesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik idi.

www. tim. gov. tr sayfasından canlı yayınlanan programda; Gençler, kadınlar ve çalışma hayatında yer alan tüm kesimleri düşünülerek programın genel çerçevesi"Öncelikle ilham veren başarı hikayeleri, sonrasında İş Hayatında Kadın, Kadın Girişimciliğinin sorunları, STK ların rolü, Girişimcilikte Önyargılar, ticaret ve ihracatta yeni trendler, pandemi ile gelen kriz fırsata dönüştürülebilir mi? Gençleri nasıl bir çalışma hayatı bekliyor? başlıklarından oluşturuldu. Moderatörlüğünü Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman'ın yaptığı söyleşide; TİM Kadın Konseyini tanımak ve yapılan değerli çalışmaları öğrencilerimiz ve diğer izleyenlerle paylaşmak önemli bir fırsat olmuştur.

Programı izlemek için TIKLAYINIZ.

Kaynak: Habermetre

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