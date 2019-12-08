Haberler » Spor » Wolverhampton, Premier Lig'de haftayı bir puanla kapattı - Spor

Wolverhampton, Premier Lig'de haftayı bir puanla kapattı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Brighton ile 2-2 berabere kaldı.

08.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 08.12.2019 21:44
Wolverhampton, Premier Lig'de haftayı bir puanla kapattı

'ın UEFA Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Brighton ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi Brighton'ın gollerini, 34. dakikada Maupay ve 36. dakikada Pröpper attı. Wolverhampton'ın golleri ise 28 ve 44. dakikada Jota'dan geldi.

Premier Lig'deki yenilmezlik serisi 11 karşılaşmaya çıkan Wolverhampton, 24 puanla 6. sırada yer aldı.

Beşiktaş, 12 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton'a konuk olacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler