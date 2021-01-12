Wolverhampton - Everton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Wolverhampton - Everton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

12.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:05
Wolverhampton - Everton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Wolverhampton - Everton maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Wolverhampton - Everton maçıdır. Peki Wolverhampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

WOLVERHAMPTON - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Wolverhampton - Everton maçı 12 Ocak Salı günü (yani bugün) akşam saat 23:15'de başlayacaktır.

WOLVERHAMPTON - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Everton maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

WOLVERHAMPTON - EVERTON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Molineux Stadyumu, Wolverhampton'da oynanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Kanye West Hande Erçel Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Karar Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Wolverhampton - Everton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 12:05:30. #1.15#
title