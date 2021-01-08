Wolverhampton - Crystal Palace maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
İngiltere FA Cup Maçı Wolverhampton - Crystal Palace karşılaşması ile devam ediyor. Wolverhampton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusu ise futbolseverler tarafından merak edilen en önemli sorulardan biridir.
Wolverhampton'da oynanacak olanİngiltere FA CupMaçı Wolverhampton - Crystal Palace maçı dünyada futbol takipçileri için bir hayli heyecanlı geçmekte. Peki,Wolverhampton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?İşte detaylar!
WOLVERHAMPTON- CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?
Ekranları başında izleyenleri heyecanlandıracak İngiltere FA Cup Wolverhampton - Crystal Palace maçı Wolverhampton'da Molineux Stadyumu'nda gerçekleşecek. Wolverhampton - Crystal Palace maçı Tivibu 80, Tivibu Spor 3 ve web üzerinden yayınlanacak.
WOLVERHAMPTON- CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
08 Ocak Cuma günü oynanacak İngiltere FA Cup Wolverhampton - Crystal Palace maçı Türkiye saati ile22:45'de başlayacak.