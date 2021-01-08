Wolverhampton - Crystal Palace maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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Wolverhampton - Crystal Palace maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

08.01.2021 10:50 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:54
Wolverhampton - Crystal Palace maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İngiltere FA Cup Maçı Wolverhampton - Crystal Palace karşılaşması ile devam ediyor. Wolverhampton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusu ise futbolseverler tarafından merak edilen en önemli sorulardan biridir.

Wolverhampton'da oynanacak olanİngiltere FA CupMaçı Wolverhampton - Crystal Palace maçı dünyada futbol takipçileri için bir hayli heyecanlı geçmekte. Peki,Wolverhampton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?İşte detaylar!

WOLVERHAMPTON- CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Ekranları başında izleyenleri heyecanlandıracak İngiltere FA Cup Wolverhampton - Crystal Palace maçı Wolverhampton'da Molineux Stadyumu'nda gerçekleşecek. Wolverhampton - Crystal Palace maçı Tivibu 80, Tivibu Spor 3 ve web üzerinden yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON- CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

08 Ocak Cuma günü oynanacak İngiltere FA Cup Wolverhampton - Crystal Palace maçı Türkiye saati ile22:45'de başlayacak.

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