Wolverhampton - Chelsea İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Wolverhampton - Chelsea maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Wolverhampton - Chelsea maçıdır. Peki Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Wolverhampton - Chelsea maçı 15 Aralık Salı günü (bugün) akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Chelsea maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Molineux Stadyumu, Wolverhampton'da oynanacak.