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Wolverhampton-Beşiktaş maçına Letonyalı hakem

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'ın İngiltere'de Wolverhampton'la oynayacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

10.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:52
Wolverhampton-Beşiktaş maçına Letonyalı hakem

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Perşembe günü 'ın 'de Wolverhampton'la oynayacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Wolverhampton şehrindeki Molineux Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, Letonya Futbol Federasyonundan hakem ve yardımcı hakemler görevlendirildi.

Maçta Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

Kaynak: AA
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