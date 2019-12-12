Wolverhampton-Beşiktaş

12.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:00

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile yapacağı karşılaşmanın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Molineux

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Wolverhampton: Rudy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre, Cutrone, Neto

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Lens, Güven Yalçın, Boyd, Umut Nayir

Kaynak: AA