Wolverhampton-Beşiktaş
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile yapacağı karşılaşmanın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: MolineuxHakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)Wolverhampton: Rudy, Bennett, Coady, Kilman,...
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile yapacağı karşılaşmanın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Molineux
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)
Wolverhampton: Rudy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre, Cutrone, Neto
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Lens, Güven Yalçın, Boyd, Umut Nayir