Wolfsburg - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grupların son maçlarıyla devam ediyor. Hedefine ulaşmak isteyen Wolfsburg ile Lille bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Wolfsburg - Lille maçı öncesi, Wolfsburg - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şifresiz mi, maçın hakemi kim? sorularının yanıtları merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Haftanın önemli maçında Wolfsburg, Lille ile karşı karşıya geliyor. Wolfsburg, Lille ile kozlarını paylaşacak.Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Wolfsburg - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Wolfsburg - Lille maçı şifresiz mi? sorularının yanıtları araştırıldı.
Wolfsburg - Lille maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.
Wolfsburg - Lille maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 23.00'te EXXEN platformundan yayınlanacak
Wolfsburg - Lille maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.
Şampiyonlar Ligi günün programı :
20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)
20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)
Haberler.com - Gündem