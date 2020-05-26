Wolfsburg, Leverkusen'i farklı geçti
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Wolfsburg, Leverkusen'i farklı geçti

Almanya Bundesliga 28. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşılaşan Wolfsburg, rakibini 4-1 mağlup ederek puanını 42'ye yükseltti.

Wolfsburg, Leverkusen'i farklı geçti
26.05.2020 23:32 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:35

Almanya Bundesliga 28. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşılaşan Wolfsburg, rakibini 4-1 mağlup ederek puanını 42'ye yükseltti.

Almanya Bundesliga'da Wolfsburg, Bayer Leverkusen'i deplasmanda farklı geçti. Mücadelenin 43. dakikasında Marin Pongracic ile 1-0 öne geçen konuk ekip, soyunma odasına bu skorla geçti. İkinci yarıda ataklarını hızlandıran Wolfsburg, 64'te Maxi Arnold, 67'de de Renato Steffen'le skoru 3-0 yaparken, ilk golü de atan Marin Pongracic 75. dakikada Leverkusen filelerini bir kez daha havalandırarak skoru 4-0 yaptı. Bayer Leverkusen'in tek sayısı 85. dakikada Julian Baumgartlinger'den geldi. Bu sonuçla puanını 42'ye çıkaran Wolfsburg, 6. sıradaki yerini korurken, Bayer Leverkusen ise 53 puanda kaldı ve zirve yarışında yara aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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