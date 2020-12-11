Wolfsburg - E.Frankfurt Bundesliga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Wolfsburg - E.Frankfurt maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Bundesliga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Wolfsburg - E.Frankfurt maçıdır. Peki Wolfsburg - E.Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
WOLFSBURG - E. FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Wolfsburg - E.Frankfurt maçı 11 Aralık Cuma günü (yani bugün) akşam saat 22:30 'da başlayacaktır.
WOLFSBURG - E. FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Wolfsburg - E.Frankfurt maçını S Sport Plus, S Sport 2, D-Smart 79, Bilyoner TV, Kablo TV 241, Tivibu 74, Web , Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 kanallarından izleyebilirsiniz.
WOLFSBURG - E. FRANKFURT MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Volkswagen Arena, Wolfsburg'da oynanacak.