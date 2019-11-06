Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçına doğru

06.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:04

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yarın deplasmanda Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yapacakları maçın zorlu geçeceğini belirterek, "Biz de rakibimiz gibi yarın kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız." dedi.

Buruk, turuncu-lacivertli ekibin deneyimli futbolcusu Mehmet Topal ile Graz Liebenau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

J Grubu'nda 4 takımın da favori olduğunu ve hepsinin gruptan çıkma şansının bulunduğunu belirten Buruk, "Wolfsberger, birlikte hareket eden ve takım oyununu iyi oynayan bir ekip. Mücadele gücü çok yüksek. Yarın kazanmak için iyi bir oyun sergilemeye çalışacaklardır." diye konuştu.

Yarın zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini aktaran Buruk, "Biz de rakibimiz gibi yarın kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

"Oyuncularımız maça çok hazırlıklı"

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı nedeniyle yarınki mücadelede yer alamayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Buruk, İrfan Can'ın hem Medipol Başakşehir'in hem de Türk Milli Takımı'nın önemli bir oyuncusu olduğunu dile getirerek, "Bizim için çok önemli bir oyuncu ancak bütün oyuncularımız bizim için çok önemli, değerli ve bu maça çok hazırlıklı olduklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda eksik her oyuncunun kendileri için önemli olduğunu kaydeden Buruk, bu tür maçlarda kendini gösterebilecek tecrübeli futbolcuların kadrolarında bulunduğunu, yarın 11 kişi sahaya çıkarak, ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Avrupa'daki başarı, ülke puanı için çok önemli"

Okan Buruk, turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda mücadele yürüteceğine dikkati çekerek, "Söz konusu üç kulvarda da mücadele edebilecek kadromuz var. Hedefimiz bütün kulvarlarda başarı elde etmek. Özellikle Avrupa'daki başarı, hem ülke puanı hem de kendi puanımız için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Martin Skrtel ile Alexandru Epureanu'nun yarın oynayıp oynamayacaklarına ilişkin henüz karar vermediklerini kaydeden Buruk, iki oyuncunun aynı anda sahada olmayacağını dile getirdi.

Avrupa'daki taraftarlara çağrı

Buruk, Avusturya ve Almanya'daki Türk futbolseverlere takımlarını destekleme çağrısında bulunduklarını anımsatarak, yarınki maçta çok sayıda taraftarın stada gelerek destek vereceğine inandığını belirtti.

Wolfsberger'in Avusturya liginde yaptığı son karşılaşmayı izlediklerini aktaran Buruk, rakip takımın, oyununda çok ciddi değişiklikler yapmadığını, özellikle hücumda iyi bir takım olduğunu, ancak rakiplerini iyi tanıdıklarını, buna göre hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Mehmet Topal: "Yarın galip gelmek istiyoruz"

Turuncu-lacivertli futbolcu Mehmet Topal, çok iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini kaydederek, "İlk maçı kazandık. Yarın da galip gelmek istiyoruz. Yarın alacağımız galibiyetle rakibimizi ikili averajda geride bırakmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Deneyimli futbolcu, rakibin çok koşan, iyi bir takım olduğunu ancak kendilerinin de tecrübeli ve iyi bir ekip olduğunu, yarın en iyi oyunlarını sahaya yansıtarak rakiplerinden bir kat daha fazla mücadele edip, sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdi.

En son Fenerbahçe formasıyla bu sahaya geldiğini ve burada güzel anılarının olduğunu belirten Mehmet Topal, yarınki maçı kazanarak anılarına bir güzel olay daha eklemek istediğini sözlerine ekledi.

Hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Wolfsberger ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Graz Liebenau Stadı'nda gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda turuncu-lacivertli futbolcuların, yarınki karşılaşmanın taktik provasını yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA