Wolfsberger-Medipol Başakşehir

07.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:22

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile Avusturya temsilcisi Wolfsberger arasında yapılacak J Grubu 4. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Graz Liebenau

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)

Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Schmid, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Weissman, Niangbo

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Azubuike, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Kaynak: AA