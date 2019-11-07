Wolfsberger-Medipol Başakşehir
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile Avusturya temsilcisi Wolfsberger arasında yapılacak J Grubu 4.
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile Avusturya temsilcisi Wolfsberger arasında yapılacak J Grubu 4. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Graz Liebenau
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)
Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Schmid, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Weissman, Niangbo
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Azubuike, Visca, Gulbrandsen, Crivelli