Wolfsberger evinde farklı kazandı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Wolfsberger, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde St. Pölten'i 4-0 yendi.

06.10.2019 17:30
Wolfsberger evinde farklı kazandı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Wolfsberger, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde St. Pölten'i 4-0 yendi.

Avusturya liginin 10. haftasına 3. sırada başlayan Wolfsberger, seyircisi önünde St. Pölten ile karşılaştı. Wolfsberger, Ritzmaier'in 12, Leitgeb'in 66, Weissman'ın 38 ve 87. dakikadaki golleriyle maçı 4-0 kazandı.

Puanını 22'ye çıkaran Wolfsberger, lider Salzburg'un 6 puan arkasında 3. sıradaki yerini korudu.

Medipol Başakşehir, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Wolfsberger'i ağırlayacak.

Kaynak: AA
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