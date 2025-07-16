Wolfsberger Beşiktaş maç özeti ve golleri! (VİDEO) Beşiktaş Wolfsberger geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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WOLFSBERGER BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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WOLFSBERGER BEŞİKTAŞ ÖZET

Wolfsberger Beşiktaş maç özetini maçın ardından HT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

WOLFSBERGER BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Wolfsberger Beşiktaş maçı 2-2'lik eşitlikle devam ediyor.

WOLFSBERGER BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Wolfsberger Beşiktaş maçı canlı olarak HT Spor'da yayınlandı.