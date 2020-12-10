Wolfsberg - Feyenoord Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
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Wolfsberg - Feyenoord Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

10.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:42
Wolfsberg - Feyenoord Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Wolfsberg - Feyenoord Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Wolfsberg - Feyenoord maçıdır. Peki Wolfsberg - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

WOLFSBERG - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Wolfsberg - Feyenoord maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

WOLFSBERG - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Wolfsberg - Feyenoord maçını Bein Sports beIN Connect Web kanalından izleyebilirsiniz.

WOLFSBERG - FEYENOORD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Wörthersee Stadyumu, Klagenfurt'da oynanacak.

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