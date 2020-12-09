Wolfram sendromlu çocuğu polislerden doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Wolfram sendromlu çocuğu polislerden doğum günü sürprizi

09.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:46
Wolfram sendromlu çocuğu polislerden doğum günü sürprizi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kentteki wolfram sendromlu bir çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kentteki wolfram sendromlu bir çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezini arayan Vildan Ünlü isimli kişi Royal Yusufov isimli erkek çocuğun tanıdığı ve kendisinin wolfram sendromu olduğunu bildirdi. Royal Yusufov bugün doğum günü olduğunu ve polislerden doğum günü pastası götürülmesi ricasında bulundu. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çalışanları Royal Yusufov'a bir doğum günü pastası alarak, doğum günü sürprizi yaptılar. Evinin kapısında pastanın üzerindeki mumları üfleyen wolfram sendromlu Royal Yusufov çok mutlu olduğu görüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü sürprizi
Son dakika gündem: Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü sürprizi
Son dakika: Jandarma ekiplerinden evden çıkamayan kız çocuğuna doğum günü sürprizi
Son dakika: Jandarma ekiplerinden evden çıkamayan kız çocuğuna doğum günü sürprizi
Oğluna kardan temsili pasta yaparak doğum günü sürprizi yaptı
Oğluna kardan temsili pasta yaparak doğum günü sürprizi yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Ivana Sert Öykü Çelik Cem Yılmaz Yıldız Tilbe
Spor Sörloth Ozan Tufan Sinan Gümüş Samet Aybaba Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Hakem Silah Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Wolfram sendromlu çocuğu polislerden doğum günü sürprizi - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:46:58. #1.15#
title