"Wolfgang Eğlencede / Mozart Doğum Günü Konseri" müzikseverlerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Wolfgang Eğlencede / Mozart Doğum Günü Konseri" müzikseverlerle buluştu

27.01.2021 21:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:24

Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğum günü, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu tarafından, bestecinin mizah duygusunun ön planda olduğu bir programla kutlandı.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğum günü, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu tarafından, bestecinin mizah duygusunun ön planda olduğu bir programla kutlandı.

CRR Gençlik Orkestrası'nın Mozart'ın 9 yaşında bestelediği "Galimathias Musicum" ve "Müzikal Şaka"yı seslendirdiği "Wolfgang Eğlencede/ Mozart Doğum Günü Konseri" CRR Konser Salonu'nun YouTube kanalından yayınlanandı.

Konserin orkestra şefliğini CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur üstlendi.

Salgın nedeniyle programlarını dijital yayınlarıyla sürdüren CRR Konser Salonu'nun ocak ayı etkinliklerinden olan konser yaklaşık bir saat sürdü.

Etkinlikler kapsamında 28 Ocak'ta "Trio Hexis" konseri ve 29 Ocak'ta Derya Türkan'ın "Hiç" adlı konseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserler yayınlandığı tarihten itibaren 1 hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Wolfgang Eğlencede / Mozart Doğum Günü Konseri" müzikseverlerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 21:24:51. #1.16#
title