Wolf of Tanks Steam'de yer alacağını duyurdu

2010 yılında çıkan popüler Tank savaşı temalı oyun World of Tanks, Steam'e geliyor. Wargaming Group, çok oyunculu tank savaşı oyununun bu yıl içinde Steam üzerinden erişime açılacağını duyurdu. Steam Wolf of Tanks'in çıkış tarihi de belli oldu.

Wargaming Group tarafından yapılan resmi açıklamada "World of Tanks, birden fazla PC platformuna özel tasarlanmadığından dolayı mevcut oyun hesabınızı Steam üzerinden erişim için kullanamazsınız. Steam üzerinden World of Tanks oynamak için yeni bir hesap oluşturmak gerekiyor."

WORLD OF TANKS STEAM'E GELİYOR

II. Dünya Savaşı ve 20. yüzyılın ortalarından 600'ün üzerinde araçtan birinin komutasına geçin ve dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı kendinizi kanıtlayın. Harekete geçin ve hem taktiğe hem de savaşa eşit derecede odaklanan destansı PVP savaşların heyecanını yaşayın!

TANKINIZI KEŞFEDİN

Tarihin en büyük tank üreticisi ülkelerinden 600'den fazla tank ve askeri araç ellerinizin altında! 5 araç türünün her birini deneyin ve savaş alanındaki özgün rollerini yakından tanıyın. Çeşitli tür ve ülke bileşimlerini deneyerek sizin oyun tarzınıza uygun savaş araçları keşfedin.

SAVAŞ ALANINI İNCELEYİN VE RAKİPLERİNİZİ TANIYIN

Haritaları inceleyerek aracınız için en iyi konumları keşfedin. Rakip araçların türlerini ve savaştaki rollerini dikkate alın. Her zaman nereden saldırıya uğrayabileceğinizi düşünün.

İSTER YALNIZ OYNAYIN İSTER EKİP KURUN

Savaşa girip rastgele oyuncularla eşleşin veya kendinizi bir takıma alıp ekip üyelerinizi seçin. Hangisini seçerseniz seçin, savaş alanında hakimiyeti ele geçirmeyi ihmal etmeyin!

ÇOK SAYIDA OYUN KİPİ ARASINDAN SEÇİMİNİZİ YAPIN

Tek başınıza oynayın veya ekip çatışmalarına katılın, üstünlük için savaşın ve skor tahtalarında yükselin veya kendi klanınızı oluşturup Dünya Haritası üzerinde savaşmaya hazırlanın – World of Tanks'ta herkes için uygun bir kip var.

YÜKSELTİN VE ÖZELLEŞTİRİN

Yeni parçalar açarak aracınızı yükseltin, donanım çeşitlerinizi seçin ve özelleştirme ögeleriyle aracınızı gerçekten size özel hale getirin. Araçlarınızı düzinelerce tarihsel kamuflaj, özel boya şablonları, amblemler ve kişisel numaralarla isteğinize göre şekillendirin.

160M İNSAN YANILIYOR OLAMAZ

Milyonlarca oyuncu her gün World of Tanks'ta savaşıyor. Gelin ve neler kaçırdığınızı keşfedin!

WORLD OF TANKS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/ 8/ 10

İşlemci: En az iki fiziki çekirdeği olan, SSE2 destekli bir işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600, ATI Radeon HD 4550

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/ 8/ 10 – 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 (Masaüstü)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX660 (2GB)/ Radeon HD 7850 (2GB)

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