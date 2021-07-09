Wolcen: Lords of Mayhem İçin Arise Güncellemesi Duyuruldu
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Wolcen: Lords of Mayhem İçin Arise Güncellemesi Duyuruldu

Wolcen: Lords of Mayhem İçin Arise Güncellemesi Duyuruldu
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Wolcen: Lords of Mayhem, Chronicle 1 olarak adlandırılan, oyunun üçüncü yaması olacak yeni içerikli bir sonraki güncellemesi olan Arise'ın bir fragmanını yayınladı.

Wolcen: Lords of Mayhem, Chronicle 1 olarak adlandırılan, oyunun üçüncü yaması olacak yeni içerikli bir sonraki güncellemesi olan Arise'ın bir fragmanını .

Güncellemenin ana cazibesi, müttefik birimlerin çağırma sisteminin kapsamlı bir şekilde yenilenmesi olacak. Otomatik yeniden dirilme mekaniği olacak ve bu tür birimlerin yapay zekası geliştirilecek. Bu alanda da yeni beceriler olacak.

Güncelleme sayesinde oyun, oyunsonu olarak adlandırılan yeni konumlar ve ek zırhlarla zenginleştirilecek. Ayrıca oyuncuların önerileri doğrultusunda oyunu daha keyifli hale getirecek genel değişiklikleri de bekleyebiliriz.

Ne yazık ki, Wolcen: Arise güncellemesi için bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Güncellemenin yakında çıkış yapacağı söylendi. Biz bu ay içerisinde çıkış yapmasını bekliyoruz.

Lords of Mayhem Chronicle 1 Güncellemesi Ne Zaman Tamamlanacak?

Wolcen: Lords of Mayhem Chronicle 1, en az beş güncellemeden oluşacak. Ekim'de bu seriden yeni yerler ve canavarlar sunacak olan 4 numaralı yama çıkacak. Ayrıca oyunsonu aktivitelerini genişletecek ve bir ödül sistemi sağlayacak. Aralık için planlanan beşinci yamada yeni haritalar ve düşmanlar da eklenecek. Ayrıca gamepad desteği de sunulacak.

Wolcen: Lords of Mayhem, erken erişimde neredeyse iki yıl geçirdikten sonra geçen yıl şubat ayında piyasaya sürüldü. Oyun sadece PC'de mevcut ve büyük bir ticari başarı yakaladı, ancak özellikle yeni içerik eksikliği ve kötü teknik durum nedeniyle hızla oyuncu kaybetmeye başladı.

Oyunun popülaritesi, Aralık 2020'de güncellemesinin yayınlanmasından sonra açıkça arttı, ancak daha sonra hızla düşmeye başladı. Bakalım bu güncelleme, oyuncu kitlesini korumak için yeterli olacak mı?

Kaynak: Turkmmo

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