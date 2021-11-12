Wofret: Doğayı korumaya karşı uygulama kullanmaya davet ediyor
Wofret Ceo'su Yunus Emre Kelkitli; Günümüz dünyasının en büyük problemlerinden biri olan küresel ısınmanın birinci sebebi biz insanlarız. İhtiyacımızdan fazla tüketim, doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan biçimde kullanılması gibi birçok olumsuz etkimizle küresel ısınmaya sebep oluyoruz diyen, Yunus Emre Kelkitli, Wofret bu zararı en aza indirebilmek için alışverişlerinizi mevcut uygulama üzerinden yapmaya imkân tanıyor.
Dünya sorunlarına duyarlı olan ve çözüm üretmek için çalışan Wofret, özellikle pandemi'de yaygınlaşan online alışveriş sistemlerini hayatımızın bir gerçeği haline getirmekle kalmıyor, Wofret App ile de yaşamımıza entegre ediyor.
Wofret, bireysel olarak marketlere giderken harcanan akaryakıt, fiş çıktıları, fazla plastik poşet kullanımı gibi küresel ısınmayı tetikleyen kişilerin çevreye verdiği zararları en aza indirebilmek adına tüm kullanıcılarını mevcut uygulaması üzerinden alışveriş yapmaya davet ediyor.
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