Wofret: Doğayı korumaya karşı uygulama kullanmaya davet ediyor

Dünya sorunlarına duyarlı olan ve çözüm üretmek için çalışan Wofret, özellikle pandemi'de yaygınlaşan online alışveriş sistemlerini hayatımızın bir gerçeği haline getirmekle kalmıyor, Wofret App ile de yaşamımıza entegre ediyor.

Wofret, bireysel olarak marketlere giderken harcanan akaryakıt, fiş çıktıları, fazla plastik poşet kullanımı gibi küresel ısınmayı tetikleyen kişilerin çevreye verdiği zararları en aza indirebilmek adına tüm kullanıcılarını mevcut uygulaması üzerinden alışveriş yapmaya davet ediyor.

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