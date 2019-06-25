Wladimir Klitschko, yanan yatın içinden kurtarıldı!

Ağustos 2017'de profesyonel boksu bırakan Klitschko, Mallorca kıyılarında tatildeydi...

Kariyeri boyunca çıktığı 69 müsabakanın 64'ünden zaferle ayrılan Ukraynalı boksör, sosyal medya hesabından; "Pazar gecesi ailemle ve arkadaşlarımla yaptığımız yat gezisi, çıkan yangın nedeniyle sona ermek zorunda kaldı. Yanan yat, sahil güvenlik görevlileri ve yangın kurtarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Endişeye gerek yok. Hepimiz iyi durumdayız!" açıklamasını yaptı.

Nisan 2017'de Anthony Joshua'ya kaybettikten sonra bir daha dövüşmeyen Klitschko, İsviçre'de bir üniversitede İşletme dersleri veriyordu ve iş dünyası hakkında ipuçları içeren bir kitap yazmıştı.