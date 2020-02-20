Witches in the Woods Filmi

20.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:58

Üniversitede birinci sınıf öğrencisi olan Jill, şehirden uzakta gerçekleşen bir snowboard gezisine katılır. Araçları ile karlık bölgelerde ilerleyen grup, güneşin ufkun altına düşmesi ile birlikte büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Karla kaplı dağlık alanda kaybolan gençler, telefonları çekmediği için kimseden yardım isteyemez. Sıcaklığın düşmesi ile donma tehlikesi ile karşı karşıya kalan gençler, gecenin ilerleyen saatlerinde kendilerini bir cadı avının içinde bulur.

Yönetmen: Jordan Barker

Senaryo: Christopher Borrelli

Oyuncular: Hannah Kasulka, Craig Arnold, Sasha Clements, Corbin Bleu, Alexander De Jordy, Humberly González, Kyle Mac , Ian Matthews, David Lafontaine, James Gilbert

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Witches in the Woods

Yapımcı Firma: Ela Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 01.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com