Witches in the Woods Filmi
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Üniversitede birinci sınıf öğrencisi olan Jill, şehirden uzakta gerçekleşen bir snowboard gezisine katılır. Araçları ile karlık bölgelerde ilerleyen grup, güneşin ufkun altına düşmesi ile birlikte büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Karla kaplı dağlık alanda kaybolan gençler, telefonları çekmediği için kimseden yardım isteyemez. Sıcaklığın düşmesi ile donma tehlikesi ile karşı karşıya kalan gençler, gecenin ilerleyen saatlerinde kendilerini bir cadı avının içinde bulur.
Yönetmen: Jordan Barker
Senaryo: Christopher Borrelli
Oyuncular: Hannah Kasulka, Craig Arnold, Sasha Clements, Corbin Bleu, Alexander De Jordy, Humberly González, Kyle Mac , Ian Matthews, David Lafontaine, James Gilbert
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Witches in the Woods
Yapımcı Firma: Ela Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 01.05.2020
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