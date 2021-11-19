WISCONSIN - ABD'de son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanıyor

Gökyüzünde son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanıyor.

ABD'de bu gece yarısından itbaren başlayan kısmi ay tutulmasının sabahın erken saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor.

581 yılın en uzun Ay tutulmasının yaşandığı ABD'de NASA'ya göre Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, bugün 3 saat 28 dakika boyunca dünyanın gölgesinde kalacak.