WISCONSIN - ABD'de son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanıyor - Haberler
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WISCONSIN - ABD'de son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanıyor

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Gökyüzünde son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanıyor.

Gökyüzünde son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanıyor.

ABD'de bu gece yarısından itbaren başlayan kısmi ay tutulmasının sabahın erken saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor.

581 yılın en uzun Ay tutulmasının yaşandığı ABD'de NASA'ya göre Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, bugün 3 saat 28 dakika boyunca dünyanın gölgesinde kalacak.

WISCONSIN - ABD'de son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanıyor

WISCONSIN - ABD'de son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanıyor

WISCONSIN - ABD'de son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanıyor

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 Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak

Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak

AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

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