WİSCONSİN - ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanması devam ediyor

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki protestolar sırasında 2 kişinin ölümüne neden olan Kyle Rittenhouse'un cinayet davası devam ediyor. Karar aşamasına yaklaşan davanın görüşüldüğü Kenosha Adliyesi önünde "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter-BLM) hareketi üyeleri ve Kyle Rittenhouse destekçileri bekleyişlerini sürdürdü.