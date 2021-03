Wired Productions, düzenlediği "Wired Direct" etkinliğinde yeni gelecek 5 oyunu tanıttı

Yayıncı Wired Productions tarafından, "Wired Direct" olarak düzenlenen etkinlikte yeni gelecek beş oyun tanıtıldı. Playstation ve Xbox'ın yeni nesil konsollarına gelecek oyunların yanı sıra PlayStation 4 ve Xbox One'a da oyunlar gelecek. Bunun yanı sıra PC'ye özel içerikler de tanıtıldı.

2008 yılında kurulan ve o yıldan beri birçok oyunu bünyesine katmayı başaran Wired Productions, araba yarışı serisi Grip Combat Racing gibi oyunların yayıncılığını yapıyor.

Wired Productions, dün düzenlediği "Wired Direct" etkinliğinde yeni gelecek oyunların tanıtımını yaptı. İşte Wired Direct etkinliğinde tanıtılan 5 oyun;

Tin Hearts

Rogue Sun'ın geliştirdiği bulmaca oyunu Tin Hearts bu kış PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC (Steam) ve Oculus için çıkacak.

Her dahice icadın arkasında inanılmaz bir hikaye yatar. Çok sevilen Fable serisinin yapımcılarından güçlü bir aşk ve uzlaşma hikayesine sahip sürükleyici bir bulmaca oyunu olan Tin Hearts geliyor.

Nesillere ve boyutlara yayılan destansı bir hikayeyi keşfet. Güzellik, büyü ve gizem dolu bir dünyada sinsi bir kurşun asker birliğini yönlendir, çok çeşitli tuhaf ve yaratıcı mekanizmaların yardımıyla sıçrayarak, ateş ederek ve süzülerek hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

Zamanı büken, askerleri bozguna uğratan bulmacalarla dolu 40'tan fazla seviyede ilerle ve oyuncuklarının ilerleyebileceği yeni yollar oluştur. Giderek zorlaşan dahice bulmacaların üstesinden gelerek Victoria devrinin dâhi bir mucidi olan Albert Butterworth'ün duygusal hikayesini açığa çıkar.

Samimi bir hikayeye sahip bu hoş bulmaca oyununda, büyülü oyuncaklarla dolu bir dünyada kurşun asker timlerini güvenli bir yere götür. Sen mi askerleri yönlendiriyorsun yoksa askerler mi seni yönlendiriyor?

Büyü ve güzellik dolu bir dünyaya girerek yeniden oyuncak dükkanına giren bir çocuk gibi hisset. Tin Hearts'ın sıcak, huzurlu dünyasının içine dal, acele etmeden bulmacaları çözmeye çalış ve oyunun akılda kalıcı oyun müziğinin tadını çıkar.

Legolardan davullara kadar dünyadaki nesneleri kontrol etmeni sağlayan güçlerin kilidini aç. Mütevazı bir başlangıç yaparak çok geçmeden bu gizemli dünyanın efendisi olacaksın. Nesneleri ilginç yollarla bağlayarak korkusuz kurşun askerlerinin ilerleyebileceği, çıkışa giden yollar oluştur.

Burası neresi ve ara sıra karşılaştığın bu kişiler kim? Bu bulmaca oyunu dünyasının içine ustaca yerleştirilmiş bir maceraya çık. İpuçları her yerde, yolculuğun sırasında onları ara. Oyun dünyasının ötesinde yankı yaratacak destansı ve insani bir hikayeyle ödüllendirileceksin.

Lumote

Luminawesome Games'in geliştirdiği bulmaca platform oyunu Lumote 2021'de PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam) için çıkacak.

Bu hoş 3B bulmaca platform oyunundaki Efendi Zerre'yi devirme macerasında, en yumuşak biyolüminesans canlı Lumote ile tanış. Kontrol için mücadele eden iki rakip gücün hikayesinde, Lumote'un bulmacalarla dolu bir dünyada hakimiyet sağlaması, zıplaması ve düşünerek hareket etmesi gerekiyor. İlerlemek için bu dünyanın sakinleri olan Zerreleri kontrol edecek ve yeteneklerini kullanacaksın, Efendi Zerre'yi bulmak üzere derinlere indiğin yolculuğunda Zerrelerin davranışları sana yardımcı olabilir veya seni engelleyebilir.

Sıkışarak, çarparak ve zıplayarak etrafındaki dünyada ilerle. Lumote'un bir yüzü olmayabilir ama yine de bir kişiliği vardır. Son derece meraklı, oldukça araştırmacı ve şirindir!

Lumote'un dünyası, altı kule ve elli bulmaca içeren tek bir devasa ortamdır. Her kule, belirli bir Zerrede ustalaştığın anlamına gelir ve keşfedilecek yeni bir bulmaca setinin kilidini açar.

3B bulmaca macera türündeki oyun, kurnaz ve mantıklı seviye tasarımıyla oyuncuların oyuna alışmasını kolaylaştırırken tanıştığın her Zerreyle birlikte karmaşıklık düzeyi artıyor.

Eşlik eden büyüleyici oyun müzikleri, seni görkemli bir elektronik ses manzarası yolculuğuna çıkarıyor.

Orijinal rEngine kullanılarak tasarlanan Lumote'un tüm bulmacaları birbirleriyle bağlantılıdır ve ilerledikçe bir bulmacadan diğerine sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsin.

Tiny Troopers: Global Ops

Kukouri Mobile Entertainment ile Epiphany Games'in geliştirdiği arcade twin-stick shooter oyunu Tiny Troopers: Global Ops 2021'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam) için çıkacak.

Dikkat! Tiny Troopers: Global Ops, dünyanın dört bir köşesinden gelen vicdansız düşman sürülerini devirmek üzere seçkin bir Tiny Troopers timine aksiyon dolu görevlerde liderlik ettiğin yüksek tempolu, arcade tarzında bir twin-stick nişancı oyunudur!

Evet, Paraşütçü Birlikler hazır! Savaşta ustalaşmış, hedefe ölümüne odaklanmış askerlerin, cesaret isteyen yeni görevlere atılmak için can atıyor! Hemen teçhizatını kuşan ve ağır zırhlı düşman lejyonlarına karşı destansı seferlerle bomba gibi savaşlarda timine liderlik yap. Sen en iyinin de en iyisisin ve Tiny Troopers'ın şimdiye kadarki en büyük operasyonlarında bunu kanıtlamanın vakti geldi.

Bomba gibi yeni oyun modlarında savaşın en kızıştığı yerlerin tam ortasına fırlatılmaya hazır ol ve şunu sakın unutma; arkamızda asla tek bir asker bile bırakmayız! Ortalığı inleten mermi fırtınalarından sıyrılmaya, yıkıcı patlamalardan kaçınmaya ve tuzaklardan kurtulmaya hazır mısın? O zaman görev çağrısına cevap ver ve Tiny Troopers timini yepyeni çok oyunculu savaşlarda ve 4 oyunculu Yerel Ortaklaşa oyunlarda zafere taşı.

Arcade Paradise

Nosebleed Interactive'in geliştirdiği retro arcade macera oyunu Arcade Paradise 2021'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam) için çıkacak.

90'lar retro atari macera oyunu Arcade Paradise'a hoş geldin. Aile çamaşırhanesinin anahtarını alan Ashley, işletmeyi durgun Grindstone kasabasına heyecan getirecek bir yere dönüştürmeye karar veriyor. Babanın bir adım önünde ol, gelirleri yöneterek yatırım yap ve kendine ait Arcade Paradise'ı oluştur!

Kıyafet yıkamaktan çöpü atmaya kadar sıkıcı işlerle dolu çamaşırhane işletmesini, kasabadaki en harika oyunların bulunduğu gelişen bir atari salonuna dönüştür ve büyük paralar kazan!

Her biri kendi oynanış mekaniklerine, hikayelere, görevlere ve ulaşılacak yüksek puanlara sahip 35'ten fazla atari oyunu! En eski vektör oyunlarında 32 bit dönemine kadar 30 yıllık oyun tarihinden ilham almıştır.

İkinci jetonu gir ve yerel olarak toplam 4 oyuncuyla oynanan bir sürü eşli ve rekabetçi atari oyununda arkadaşlarınla oyna.

Her oyunda kendini kanıtla, baş harflerini yazdır, en sevdiğin atari oyunlarını daha popüler hâle getir ve çevrim içi liderlik panolarına yükle!

Oyunların kendi müziklerinden 90'ların başındaki en iyi albümlerden ilham alan müzik kutusunda seçtiğin şarkılara kadar oyun müzikleri, geçmişin ruhunu çok iyi yakalıyor.

Merhaba 90'lar. Bu oyunun bir kokusu olsaydı anılarımız gibi kokardı. Atarilerin görünümünden akıllara durgunluk veren çevirmeli internet bağlantısına sahip en yeni bilgisayarları kullanmaya kadar her şey saf bir aşkla yeniden yaratıldı.

Doug Cockle (Victor Vran'daki ve Witcher serisindeki seslendirmeleriyle meşhurdur), Ashley'nin sürekli azarlayan babasını oynuyor. Kral Yıkama'yı bizzat görmek için Riviera'da oldukça meşgul olan Gerald, seni sürekli arayarak bilgece öğütler verecek ve sürekli tuvaleti tamir etmeni hatırlatacak."

The Last Worker

Wolf & Wood ile Oiffy'nin geliştirdiği birinci şahıs hikaye anlatımı macera oyunu The Last Worker 2022'de PlayStation 5, Xbox Series, Switch, PC (Steam) ve Oculus için çıkacak.

The Last Worker, gittikçe otomatikleşen dünyamızdaki mücadelemize odaklanan birinci şahıs bir hikaye macera oyunudur. El çizimi sanat tarzını destansı bir ortamda geçen eşsiz, sürükleyici oyun mekanikleriyle birleştiren The Last Worker, yıldız bir kadronun hayat verdiği zengin karakterlerle dolu, duygusal ve insanı düşünmeye sevk eden bir komedi hikayesidir.

Yazar/yönetmen Jörg Tittel (The White King, Ricky Rouse Has a Gun) ile VR öncüleri Wolf & Wood'un (A Chair in a Room: Greenwater, The Exorcist: Legion, Hotel R'n'R) işbirliği

Çizgi roman efsanesi Mick McMahon (Judge Dredd, 2000 AD) tarafından konseptleri temel alan elle çizilmiş 3B grafikler

Batık Manhattan şehri boyutundaki bir ortamda saatler süren hikaye odaklı ve sürükleyici oynanış

Hikaye odaklı eşsiz bir oyunun içine sorunsuz bir şekilde yerleştirilen temel oynanış mekanikleri

Yürek sızlatan dram, hiciv ve heyecanlı aksiyon dolu bir hikayede yıldız oyuncular tarafından oynanan zengin karakterler