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Wings for Life World Run kayıtları devam ediyor

Wings for Life World Run kayıtları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2022 için kayıtlar devam ediyor.

İZMİR (İHA) - Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2022 için kayıtlar devam ediyor.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2022, bu sene 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te İzmir'de yapılacak. Dünyanın birçok noktasında aynı anda yapılacak Wings for Life World Run'da bir kez daha omurilik felçliler için adımlar atılacak. Bu sene de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile gerçekleştirilecek etkinliğin kayıtları devam ediyor.

2014 yılından beri düzenlenen ve dünyanın en önemli iyilik koşularından biri olarak gösterilen Wings for Life World Run sayesinde şimdiye kadar omurilik felci araştırmaları için 33 milyon 300 bin Euro fon sağlandı. Geçtiğimiz yıllarda dünya genelinde 195 ülkede yaklaşık 925 bin kayıtlı koşucunun yer aldığı etkinlik sayesinde 59'u devam eden, 239 araştırma desteklendi. - İSTANBUL

Wings for Life World Run kayıtları devam ediyor

Wings for Life World Run kayıtları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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