Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run için geri sayım sürüyor. 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek Wings for Life World Run kapsamında dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi 'koşamayanlar için koşacak'. Etkinliğin Türkiye ayağı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile tüm dünya ile aynı anda bir kez daha İzmir'de gerçekleştirilecek.

En son 2019 yılında İzmir'in ev sahipliği yaptığı koşuda yaklaşık 9.000 kişi 'Koşamayanlar için' koşmuştu. 2014 yılından beri düzenlenen ve dünyanın en önemli iyilik koşularından biri olarak gösterilen Wings for Life World Run'da geçen sene 180 binden fazla kişi adımlarını omurilik felçlilerine umut olmak için atmıştı. 195 ülkeden katılımcıların yer aldığı Wings for Life World Run 2021'de katılımcılar Wings for Life World Run App ile koşmuştu. Bu sene binlerce kişi, hem Wings for Life World Run hem de App Run ile bin omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için koşacak.