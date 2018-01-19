Windows 95'e kadar işletim sistemi çıkaran, ancak 95'le yepyeni kullanıcı arabirimi ve gelişmiş sistemiyle ortaya çıkan Microsoft'ta 1981'den 2009'a kadar görev alan ve şu anda Hoaloha Robotics'in CEO koltuğunda oturan Tandy Trower'ın rolü de bir hayli önemliydi.

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Trower, Windows 1.0'i bize ulaştıran yazılım devinin Ürün Müdürü'ydü. Ondan önce görev alan 4 çalışma arkadaşı işinde başarısız olmuş, gözler Trower'a çevrilmişti. Trower ise bu zorlu görevin altından nasıl kalkacağını kara kara düşünüyordu.

Şimdi isterseniz kemerlerinizi bağlayın; zira yazılım devi Microsoft'un Windows serüvenini bu makalede irdeleyeceğiz. Windows 1.0'den bugüne Microsoft hangi zorluklarla baş etmek durumunda kaldı? Tüm bu soruların yanıtını, Microsoft'un efsanevi çalışanlarından Trower'ın 2010 yılında paylaştığı anıları ile derlediğimiz makalemizde yer bulacaksınız.

Windows'un doğuşu



Windows 95'e kadar işletim sistemi çıkaran, ancak 95'le yepyeni kullanıcı arabirimi ve gelişmiş sistemiyle ortaya çıkan Microsoft'ta 1981'den 2009'a kadar görev alan ve şu anda Hoaloha Robotics'in CEO koltuğunda oturan Tandy Trower'ın rolü de bir hayli önemliydi.

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Trower, Windows 1.0'i bize ulaştıran yazılım devinin Ürün Müdürü'ydü. Ondan önce görev alan 4 çalışma arkadaşı işinde başarısız olmuş, gözler Trower'a çevrilmişti. Trower ise bu zorlu görevin altından nasıl kalkacağını kara kara düşünüyordu.

Şimdi isterseniz kemerlerinizi bağlayın; zira yazılım devi Microsoft'un Windows serüvenini bu makalede irdeleyeceğiz. Windows 1.0'den bugüne Microsoft hangi zorluklarla baş etmek durumunda kaldı? Tüm bu soruların yanıtını, Microsoft'un efsanevi çalışanlarından Trower'ın 2010 yılında paylaştığı anıları ile derlediğimiz makalemizde yer bulacaksınız.

Windows'un doğuşu



Windows 95'e kadar işletim sistemi çıkaran, ancak 95'le yepyeni kullanıcı arabirimi ve gelişmiş sistemiyle ortaya çıkan Microsoft'ta 1981'den 2009'a kadar görev alan ve şu anda Hoaloha Robotics'in CEO koltuğunda oturan Tandy Trower'ın rolü de bir hayli önemliydi.

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Trower, Windows 1.0'i bize ulaştıran yazılım devinin Ürün Müdürü'ydü. Ondan önce görev alan 4 çalışma arkadaşı işinde başarısız olmuş, gözler Trower'a çevrilmişti. Trower ise bu zorlu görevin altından nasıl kalkacağını kara kara düşünüyordu.

Şimdi isterseniz kemerlerinizi bağlayın; zira yazılım devi Microsoft'un Windows serüvenini bu makalede irdeleyeceğiz. Windows 1.0'den bugüne Microsoft hangi zorluklarla baş etmek durumunda kaldı? Tüm bu soruların yanıtını, Microsoft'un efsanevi çalışanlarından Trower'ın 2010 yılında paylaştığı anıları ile derlediğimiz makalemizde yer bulacaksınız.

Windows'un doğuşu



Windows 95'e kadar işletim sistemi çıkaran, ancak 95'le yepyeni kullanıcı arabirimi ve gelişmiş sistemiyle ortaya çıkan Microsoft'ta 1981'den 2009'a kadar görev alan ve şu anda Hoaloha Robotics'in CEO koltuğunda oturan Tandy Trower'ın rolü de bir hayli önemliydi.

İLGİLİ HABER Windows 10'a font sayfası geliyor!

Trower, Windows 1.0'i bize ulaştıran yazılım devinin Ürün Müdürü'ydü. Ondan önce görev alan 4 çalışma arkadaşı işinde başarısız olmuş, gözler Trower'a çevrilmişti. Trower ise bu zorlu görevin altından nasıl kalkacağını kara kara düşünüyordu.

Şimdi isterseniz kemerlerinizi bağlayın; zira yazılım devi Microsoft'un Windows serüvenini bu makalede irdeleyeceğiz. Windows 1.0'den bugüne Microsoft hangi zorluklarla baş etmek durumunda kaldı? Tüm bu soruların yanıtını, Microsoft'un efsanevi çalışanlarından Trower'ın 2010 yılında paylaştığı anıları ile derlediğimiz makalemizde yer bulacaksınız.

Windows'un doğuşu



Windows 95'e kadar işletim sistemi çıkaran, ancak 95'le yepyeni kullanıcı arabirimi ve gelişmiş sistemiyle ortaya çıkan Microsoft'ta 1981'den 2009'a kadar görev alan ve şu anda Hoaloha Robotics'in CEO koltuğunda oturan Tandy Trower'ın rolü de bir hayli önemliydi.

İLGİLİ HABER Windows 10'a font sayfası geliyor!

Trower, Windows 1.0'i bize ulaştıran yazılım devinin Ürün Müdürü'ydü. Ondan önce görev alan 4 çalışma arkadaşı işinde başarısız olmuş, gözler Trower'a çevrilmişti. Trower ise bu zorlu görevin altından nasıl kalkacağını kara kara düşünüyordu.

Şimdi isterseniz kemerlerinizi bağlayın; zira yazılım devi Microsoft'un Windows serüvenini bu makalede irdeleyeceğiz. Windows 1.0'den bugüne Microsoft hangi zorluklarla baş etmek durumunda kaldı? Tüm bu soruların yanıtını, Microsoft'un efsanevi çalışanlarından Trower'ın 2010 yılında paylaştığı anıları ile derlediğimiz makalemizde yer bulacaksınız.

Windows'un doğuşu



Windows 95'e kadar işletim sistemi çıkaran, ancak 95'le yepyeni kullanıcı arabirimi ve gelişmiş sistemiyle ortaya çıkan Microsoft'ta 1981'den 2009'a kadar görev alan ve şu anda Hoaloha Robotics'in CEO koltuğunda oturan Tandy Trower'ın rolü de bir hayli önemliydi.

İLGİLİ HABER Windows 10'a font sayfası geliyor!

Trower, Windows 1.0'i bize ulaştıran yazılım devinin Ürün Müdürü'ydü. Ondan önce görev alan 4 çalışma arkadaşı işinde başarısız olmuş, gözler Trower'a çevrilmişti. Trower ise bu zorlu görevin altından nasıl kalkacağını kara kara düşünüyordu.

Şimdi isterseniz kemerlerinizi bağlayın; zira yazılım devi Microsoft'un Windows serüvenini bu makalede irdeleyeceğiz. Windows 1.0'den bugüne Microsoft hangi zorluklarla baş etmek durumunda kaldı? Tüm bu soruların yanıtını, Microsoft'un efsanevi çalışanlarından Trower'ın 2010 yılında paylaştığı anıları ile derlediğimiz makalemizde yer bulacaksınız.

Windows'un doğuşu



Windows 95'e kadar işletim sistemi çıkaran, ancak 95'le yepyeni kullanıcı arabirimi ve gelişmiş sistemiyle ortaya çıkan Microsoft'ta 1981'den 2009'a kadar görev alan ve şu anda Hoaloha Robotics'in CEO koltuğunda oturan Tandy Trower'ın rolü de bir hayli önemliydi.

İLGİLİ HABER Windows 10'a font sayfası geliyor!

Trower, Windows 1.0'i bize ulaştıran yazılım devinin Ürün Müdürü'ydü. Ondan önce görev alan 4 çalışma arkadaşı işinde başarısız olmuş, gözler Trower'a çevrilmişti. Trower ise bu zorlu görevin altından nasıl kalkacağını kara kara düşünüyordu.

Şimdi isterseniz kemerlerinizi bağlayın; zira yazılım devi Microsoft'un Windows serüvenini bu makalede irdeleyeceğiz. Windows 1.0'den bugüne Microsoft hangi zorluklarla baş etmek durumunda kaldı? Tüm bu soruların yanıtını, Microsoft'un efsanevi çalışanlarından Trower'ın 2010 yılında paylaştığı anıları ile derlediğimiz makalemizde yer bulacaksınız.

Windows'un doğuşu



Windows 95'e kadar işletim sistemi çıkaran, ancak 95'le yepyeni kullanıcı arabirimi ve gelişmiş sistemiyle ortaya çıkan Microsoft'ta 1981'den 2009'a kadar görev alan ve şu anda Hoaloha Robotics'in CEO koltuğunda oturan Tandy Trower'ın rolü de bir hayli önemliydi.

İLGİLİ HABER Windows 10'a font sayfası geliyor!

Trower, Windows 1.0'i bize ulaştıran yazılım devinin Ürün Müdürü'ydü. Ondan önce görev alan 4 çalışma arkadaşı işinde başarısız olmuş, gözler Trower'a çevrilmişti. Trower ise bu zorlu görevin altından nasıl kalkacağını kara kara düşünüyordu.

Şimdi isterseniz kemerlerinizi bağlayın; zira yazılım devi Microsoft'un Windows serüvenini bu makalede irdeleyeceğiz. Windows 1.0'den bugüne Microsoft hangi zorluklarla baş etmek durumunda kaldı? Tüm bu soruların yanıtını, Microsoft'un efsanevi çalışanlarından Trower'ın 2010 yılında paylaştığı anıları ile derlediğimiz makalemizde yer bulacaksınız.

FORTRAN, PASCAL ve diğerleri...

1984'ün güz döneminde görevinin üçüncü yılında olan Trower, Microsoft'un BASIC ve daha sonra GW-BASIC yazılımlarını kullanıcılara ulaştıran isimdi. Microsoft'un programlama dilinin sorumluluğu o yıllarda Trower'a verilirken, bu dillerin arasında FORTRAN, PASCAL, COBOL, 8086 Macro Assembler ve MS-DOS için C compiler'ı bulunuyordu.

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Borland'ın Turbo Pascal'ı o dönem henüz ortaya çıkmış, pazarı hareketlendireceği daha başlarda anlaşılmıştı. Microsoft, kendi Pascal sürümüne sahip olmasına rağmen, bu yazılım daha çok bir profesyonel yazılımcının aracı olarak kaldı. Ancak C'ye kadar ise Pascal'ı kullanan Microsoft birçok yazılım ürünüyle kullanıcılarla buluşmaya devam etti.

50 dolarlık Borland ürünüyle Microsoft'un 400 dolarlık alternatifi karşılaştırıldığında, arada bir WV ile Porsche kadar derin bir uçurum olduğunu görmek imkansız değildi. O dönem Pascal, bilgisayar kullanan birçok öğrencinin üzerinde çalıştığı bir programlama diliydi.

Windows'un başına geçiş

Birkaç hafta sonrasında bir dönem Microsoft'un CEO'su olan Steve Ballmer, Trower'ı çağırarak onu Windows'un başına transfer ettiğini söyler. Tam o günlerden bir yıl önce ise Windows'un duyurusu yapılmış ve var olan PC üreticilerinin desteği arkaya alınmıştı.

Ancak Ballmer'la olan tartışmaları bir yana bırakacak olursak, Windows bir türlü zamanında kullanıcılara ulaşamadı. fakat sorun bununla sınırlı değildi. IBM, Windows'u reddetmiş, kendi karakterini kullanan DOS uygulaması TopView'i kullanmayı tercih etmişti. PC satışı konusunda o yıllarda bir numara olan IBM'in kaybedilmesi, Microsoft'un o dönem işine gelebilecek bir gelişme olamazdı ve yazılım devinin IBM kullanıcılarına bir an önce ulaşması gerekiyordu.

Kernel-User-GDI üçlemesi

Trower, Windows'un üç ana fonksiyonel bileşenleri üzerinde çalışıyordu. Bunlar Kernel (hafıza yönetimi), kontroller ve GDI (Kullanıcı arabarimi) idi. Ballmer, Trower'a kısıtlı bir zaman sunmuş ve bir an önce hazırlıkların yapılması suretiyle Windows'un 6 ay içinde bir ürün haline gelip kapıdan dışarı çıkmasını istemişti.

Bu kadar kısa bir sürede bir ürünü ortada yokken var ederek Trower, büyük bir rekora imza atmıştı. Değişiklik yapabilmek için fazla vakit yoktu. Kullanıcı arabirimi, fontlar ve bar çubukları üzerinde yapılacak fazla bir şey kalmamıştı; zira o günler yeni Macintosh kullanıcı arabirimi çoktan ortaya çıkmıştı bile...

Trower'ın o dönem Ballmer'den aldığı en önemli söz ise, bir sonraki Windows sürümünde daha fazla vaktinin olacağı ve o süre zarfında dilediği değişikliği Windows üzerinde yapabileceği idi. Böylece Windows'un arabirimi daha fazla kullanıcı dostu olabilirdi.

Söz konusu Microsoft bile olsa, yazılımcıları Windows yazılımı yazmalarını sağlamak öyle kolay bir iş değildi. Microsoft'un kendi uygulamalar grubu bile daha çok Apple Macintosh için geliştirdikleri uygulamalar üzerine odaklanmıştı.

MacWrite ve MacPaint dönemi

Macintosh'un duyurulmasıyla birlikte, Apple etiketli uygulamalar da ortaya çıkmaya başlamıştı. Bunların içinde bir kelime işlemci yazılımı olan MacWrite ve çizim yazılımı olan MacPaint öne çıkan isimlerdi.

Bunun yanı sıra Lotus ve Borland, Metro ve SiceKick isimli yeni DOS ürünlerini de o günlerde kullanıcılara sunmuştu. Bu paketlerin içinde temel düzeyde bir metin editörü, hesap makinesi ve takvim vardı.

Bu gelişmeleri fark eden Trower, Bill Gates ve Ballmer'in kapısını çalarak aynı şekilde bir uygulama paketinin Windows altında da olması gerektiğini dile getirir. İşte bu günlerde Microsoft'un Word kelime işlemcisi ilk kez dile gelmiş, Ballmer - Gates ikilisi Trower'ın fikrini desteklemişti.

Ancak mini kelime işlemci ve çizim programının yeni bir font stratejisine de ihtiyacı vardı. Bu konuda ise yapılmış bir çalışma henüz yoktu. Bu yönde çalışmalarına ağırlık veren Trower, yeni fontların lisanslanması için uzmanlarla beraber çalıştı.

Sistem gereksinimi: 256 KB RAM

Sonuç olarak Windows'un var olan DOS uygulamalarını çalıştırması gerekiyordu. Örneğin özel bir uygulama olan WINOLDAPP, en popüler karakter tabanlı uygulamaları bir pencere içinde işleyebiliyordu. Yazılımcılar, daha çok işletim sistemindeki veya işlemcilerdeki bug'ları (açıkları) kullanır ve lisansların kopyalarının çalışmasının önüne geçmeye çalışırdı.

Ayrıca mevcut olan ve Windows'la alakası olmayan karakter tabanlı DOS uygulamalarının bir klavye arabirimine ihtiyacı vardı. Lotus 1-2-3 gibi uygulamalar halihazırda klavye arabirimlerine sahipti ve bu şekilde kulanıcılar hızlı bir şekilde fonksiyonları kullanabiliyordu.

Windows, fareyi arabirimde standart olarak kabul ettikten sonra yeni bir klavye arabirimi de Windows için artık kaçınılmaz olmuştu.

Windows'un o dönemki sistem gereksinimlerine gelince... Standart bir IBM PC'yi baz alacak olursak, 256 KB RAM, disket sürücü ve bir CGA ekran. Ancak CGA grafik kartlarının sadece 320'ye 200 ekran çözünürlüğünü destekliyor olması son derece ilginçti.

Windows 1.01 ortaya çıkıyor

Premiere dağıtımından sonra Microsoft, Windows'un 1.01 sürümünü de kullanıcılara ulaştırıyor o günlerde. Ancak işletim sistemini daha fazla ülkeye ulaştırmak isteyen yazılım devi, işletim sistemini 1.03'e güncelleyerek var olan açıkları da kapatma yoluna gitmişti.

O dönem IBM'le görüşmelerde olumlu gelişmeler yaşanmış ve Windows'un IBM'le birlikte olması için ortada engel kalmamıştı. Trower, Excel ve Word uygulamalarına yoğunlaşan Windows 2.0 ile ilgili düşüncelerle boğuşurken, Ballmer ise IBM'le olan ortaklığı üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu.

Windows 2.0'nin ortaya çıkması için 18 ay gerekmişti. Ancak Windows 2.0'nin ilk dağıtımında Trower'ın istediği tüm uygulamalar bu işletim sisteminde yer bulamamıştı. Yine o günlerde Microsoft, TopView'a rakip olan bir ismi, Dynamical Research'ü satın almıştı. Microsoft'un bu alımdaki amacı ise OS/2 geliştirme planı altında IBM'in TopView uyumluluk ihtiyacını desteklemek istemesi idi.

Windows 2.0'nin ardından Windows/386 da nihayet ortaya çıkmıştı.

Apple Microsoft'u mahkemeye veriyor

Aradan yıllar geçiyor, IBM ve Microsoft ortaklığında çatlak sesleri duyulmaya başlanıyordu. IBM, OS/2 ile yoluna devam ederken, Microsoft ise Windows'u geliştirmekte çareyi görüyordu. Daha sonra Windows 3.0'ü de satışa sunan yazılım devi, Apple'ın açtığı davayla da bir süre uğraşacaktı.

1988 yılında Microsoft'u mahkemeye veren Apple, Windows 2.0 altında Apple'ın telif haklarının Microsoft tarafından çiğnendiğini öne sürdü. Trower'a göre ise kendisi hiçbir şekilde Macintosh'un kullanıcı arabirini illegal bir şekilde kullanmaya kalkmamış ve bu yönde de bir emir de almamıştı. Ancak yıllar boyu süren davayı bu savunma engellemeyecekti elbette...

2010 ve sonrası

Trower'ın 2010 ve sonrası için düşüncesi ise şöyleydi: "Ekibe katıldığım ilk günleri unutmam mümkün değil. Bugüne kadar hep kullanıcılara olabildiğince iyi bir ürün sunmak ve bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak için yoğun bir şekilde ekip arkadaşlarımla çalıştım. Microsoft ben olmadan da yoluna elbette devam edebilecek büyük bir şirket; içerisinde kalifiye sayısız çalışanı bulunuyor. Windows, insanların hayatını 25 sene süresinde fazlasıyla değiştirdi, ancak yapılacak daha çok şeyin olduğunun da farkındayım."