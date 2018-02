Windows Phone Yerine İphone

Microsoft'un Windows 10 telefonların artık desteklenmeyeceğini açıklamasının ardından kullanıcıların başka telefonlara geçiş yapmaları neredeyse zorunlu oldu. Bu geçişi yapanların arasında, New York Polisi (NYPD) da bulunuyor ve New York Polisi, yeni iPhone 7 ve 7 Plus cihazlarına kavuşmaya başlamış durumda.

Önümüzdeki haftalar içerisinde NYPD, 36.000 Nokia Lumia cihazını bırakarak beş bölgesine yeni Apple ünitelerini dağıtmaya başlayacak. Her gün yaklaşık olarak 600 cihaz ulaştırılmakta ve şu anda Manhattan bölgesine telefonlar dağıtılmakta. Staten Island ve Bronx bölgesi telefonlarına ulaşmış durumda ve Queens ile Brooklyn bölgeleri de sırada yer alıyorlar. Bu değişim, Noel zamanı civarında başlamıştı.

Yeni akıllı telefonlar kaza raporları, yardım çağrıları gibi pek çok polis görevinde kullanılacak ve telefonlarda yer alan 911 uygulaması sayesinde de sevk çağrılarına çok daha hızlı – telsizlerinden daha hızlı bir şekilde – ulaşabilecekler. Ayrıca iPhone'lara yapılan değişim, polis memurlarının video ve güvenlik fotoğraflarına daha hızlı ve daha kolay ulaşmaları mümkün olacak.

Yeni telefonlar, NYPD ile AT&T arasında yapılan güncelleme programının bir parçası olarak sunulmaktalar ve bu yüzden fazladan masraf oluşturmuyorlar. Eski Nokia telefonlar da çöpe atılmayacak ve Microsoft'a geri satılacaklar.