Windows Phone'lar Kayboluyor

Yeni senenin başındayız ve Microsoft, çevrim içi mağazasına bazı değişiklikler yaparak iki tane Windows phone'u kaldırdı. Acer Liquid Jade Primo ve Liquid M330 artık yoklar, geriye sadece HP Elite x3 ve Alcatel IDOL 4S kalmış görünüyor.



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Liquid Jade Primo, Windows 10 Mobile ile çıkarılan orijinal amiral gemisi cep telefonlarından biriydi. Kullanıcının telefonu bir monitöre takıp, masaüstü bir PC gibi kullanmasını sağlayan Continuum özelliğini barındıran cihaz, bir dock ve diğer aparatlarla beraber geliyordu. Liquid M330 ise 99 dolarlık hesaplı bir cihazdı, alt-uç Snapdragon 210 yongasını kullanıyordu.



Şimdi bu cihazların ikisi de artık özellik güncellemeleri almayacak. Windows 10 Anniversary Update'in yayınlanmasının neredeyse altı ay ardından Acer, Liquid Jade Primo'nun bunu dahi almayacağını doğruladı. Windows 10 Mobile'ın orijinal versiyonu 1511 ise, bir hafta daha teknik olarak desteklenecek ama epeyce bir süredir önemli bir güncelleme gelmiyor.



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İki Acer telefonun mağazadan kaldırılmasıyla, mağazada artık Windows phone'lardan çok Android cihazlar bulunmaya başladı. Bu tabii eninde sonunda olması kaçınılmaz bir şeydi. Windows 10 Mobile'in ölümü Microsoft tarafından da doğrulandı ve firma kendisi de çalışmalarını Android yönünde ilerletiyor, en azından şimdilik.



Bunun yanında Mağaza'daki geriye kalan Windows phone'lar en yeni amiral gemileri ve ikisi de Qualcomm Snapdragon 820 yonga ile 4GB RAM bulunduruyor.



