Windows, Mod'lara "Kafayı Taktı"

Windows 10'un geleceği hakkındaki yeni dedikodular, işletim sisteminin "oyun modu" gibi farklı modlarla geleceğini söylüyor.

İLGİLİ HABER Windows 10 S'ten beklenti büyük

Bahsedilen bu "oyun modu", size oyunları Xbox denetimiyle oynayabileceğiniz bir ortam sunacak. Bunun yanında "sessiz mod" sayesinde verimliliğe yönelik bir masaüstüne geçiş yapabilecek, "çocuk modu" ile basitleştirilmiş, tablet benzeri bir arayüze geçebileceksiniz. Bu esneklik, Microsoft'un üzerinde çalıştığı "CShell" adlı teknoloji sayesinde mümkün hale geliyor. Bu yeni Windows kabuğu, farklı cihazlarda kullanabilen ölçeklenebilir ve esnek bir arayüz oluşturmaya olanak tanıyor.

İLGİLİ HABER Windows 10 S'ten beklenti büyük

Microsoft'un bu işlevleri Polaris kod adlı bir Windows 10 sürümü altında birleştirdiği söyleniyor. Microsoft'un hayal ettiği modüler geleceğin tadına bakma fırsatını Haziran'ın sonunda satışa çıkacak Surface Hub 2 ile bulacağız. CShell'in yeteneklerini gösterecek ilk donanım muhtemelen bu olacak.

Bu sırada Microsoft'un üzerinde çalıştığına inanılan çift ekranlı tablet Andromeda, bu teknolojiyle birlikte gerçek anlamda esnek bir cihaz haline gelebilir.

Microsoft'un hem yazılım, hem de donanım alanında yeni bir devrin kapısını aralamak üzere olduğu açık. Bu devrin neler getireceğini önümüzdeki aylarda daha iyi öğrenme fırsatımız olacağını düşünüyoruz.