Windows Hakimiyetinizi Artıracak 11 Mükemmel Kısayol Tuşu

Hepimiz Ctrl+Z ve Ctrl+S gibi temel kısayolları biliyor ve kullanıyoruz. Fakat klavyede onlarca tuş var ve her biri bir programda farklı kombinasyonlarla farklı işlevleri yerine getirebiliyor; bu da işleri karıştırıyor. Biz de kolayca gözden kaçabilen fakat kullanıldığı takdirde bilgisayar kullanımını oldukça verimli hale getiren bazı Windows klavye kısayollarını derledik.

CTRL+F

Eğer uzun bir belgede aradığınızı bulmakta zorlanıyorsanız, Control+F(ind) yaparak aramanızı kolaylaştırabilirsiniz.

CTRL+Shift+Click

Birçok farklı dosya seçmeniz gerektiğini düşünelim. Ctrl+A yaparak hepsini elbette seçebilirsiniz. Fakat bu durumda istemediklerinizi de almış olacaksınız. Ctrl ve Shift tuşlarına basılı tutarak her bir belgeye ayrı ayrı tıklamanız, bu karışıklığı ortadan kaldıracaktır.

CTRL+M

Bir zamanlar sadece tek bir programla çalıştığımız doğru. Fakat çoklu görevin standart hale geldiği günümüzde, Ctrl+M kombinasyonu hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu kısayol, daha önce açılmış olan pencerelerin minimize edilip doğradan ana ekrana dönülmesini sağlıyor.

CTRL+W

Nam-diğer Alt+F4. Fakat bu kısayolun farkı, Alt+F4 gibi tüm uygulamayı değil, teker teker sekmeleri de kapatıyor olması.

Windows+L

Bilgisayarınızı kullanırken acil bir işiniz çıktıysa ve bilgisayarı kapatmak için yeterince vaktiniz yoksa, kilitlemek sizin için çözüm olabilir. Bunu yapmak içinse bu kombinasyonu kullanarak hızlıca ekranı kitleyebilirsiniz.

CTRL+D

Tarayıcınızda çok sekme kullanmayı sevenlerdenseniz, çok uğraşmadan yer işareti ekleyebileceğiniz bu yolu da seveceksiniz. Ctrl+D ile birlikte, bulunduğunuz sayfayı doğrudan yer işaretlerine ekleyebilirsiniz.

CTRL+PrtScr

Ekran görüntüsü alıp kaydetmek için Paint'e yapıştırmanız, ya da doğrudan ekran alıntısı aracını kullanmanız gerekiyor. Fakat bunların hiçbiri şipşak işler değiller. Ctrl+PrtScr yaparsanız, ekran görüntüsü doğrudan alınıp otomatik olarak kaydedilecektir.

CTRL+Shift+V

Yapıştırma kısayolu Ctrl+V'nin kuzeni olan bu kombinasyon, Ctrl+V'den daha kullanışlı. Zira ilki metnin düzenli halini yapıştırırken (değişik formatlar, örneğin arka tarafı boyalı metin), Ctrl+Shift+V doğrudan txt metin olarak yapıştırıyor.

Alt+Sağ/Sol Ok

Sekmeler arasında ileri geri gitmenizi sağlayan bu seçenek, fareye olan ihtiyacı azaltıyor.

Shift+Ok

Yukarıdaki kısayola benzeyen Shift+Ok tuşları, metin seçerken çok daha kesin davranabilmenize olanak tanıyor.

CTRL+Shift+T

Yanlışlıkla kapattığınız sekmeleri tekrar açıp sizi sinirden koruyan kombinasyon, her şeyi en baştan aramanızı da önlüyor.