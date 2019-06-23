Windows Hakimiyetinizi Artıracak 11 Mükemmel Kısayol Tuşu
Günün büyük kısmını bilgisayar başında geçirenlerden biriyseniz, klavye kısayollarını bilmek hayatınızı çok kolaylaştırabilir. Biz de sizler için Windows 10'da çalışan 11 tuş kombinasyonunu derledik.
Hepimiz Ctrl+Z ve Ctrl+S gibi temel kısayolları biliyor ve kullanıyoruz. Fakat klavyede onlarca tuş var ve her biri bir programda farklı kombinasyonlarla farklı işlevleri yerine getirebiliyor; bu da işleri karıştırıyor. Biz de kolayca gözden kaçabilen fakat kullanıldığı takdirde bilgisayar kullanımını oldukça verimli hale getiren bazı Windows klavye kısayollarını derledik.
CTRL+F
Eğer uzun bir belgede aradığınızı bulmakta zorlanıyorsanız, Control+F(ind) yaparak aramanızı kolaylaştırabilirsiniz.
CTRL+Shift+Click
Birçok farklı dosya seçmeniz gerektiğini düşünelim. Ctrl+A yaparak hepsini elbette seçebilirsiniz. Fakat bu durumda istemediklerinizi de almış olacaksınız. Ctrl ve Shift tuşlarına basılı tutarak her bir belgeye ayrı ayrı tıklamanız, bu karışıklığı ortadan kaldıracaktır.
CTRL+M
Bir zamanlar sadece tek bir programla çalıştığımız doğru. Fakat çoklu görevin standart hale geldiği günümüzde, Ctrl+M kombinasyonu hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu kısayol, daha önce açılmış olan pencerelerin minimize edilip doğradan ana ekrana dönülmesini sağlıyor.
CTRL+W
Nam-diğer Alt+F4. Fakat bu kısayolun farkı, Alt+F4 gibi tüm uygulamayı değil, teker teker sekmeleri de kapatıyor olması.
Windows+L
Bilgisayarınızı kullanırken acil bir işiniz çıktıysa ve bilgisayarı kapatmak için yeterince vaktiniz yoksa, kilitlemek sizin için çözüm olabilir. Bunu yapmak içinse bu kombinasyonu kullanarak hızlıca ekranı kitleyebilirsiniz.
CTRL+D
Tarayıcınızda çok sekme kullanmayı sevenlerdenseniz, çok uğraşmadan yer işareti ekleyebileceğiniz bu yolu da seveceksiniz. Ctrl+D ile birlikte, bulunduğunuz sayfayı doğrudan yer işaretlerine ekleyebilirsiniz.
CTRL+PrtScr
Ekran görüntüsü alıp kaydetmek için Paint'e yapıştırmanız, ya da doğrudan ekran alıntısı aracını kullanmanız gerekiyor. Fakat bunların hiçbiri şipşak işler değiller. Ctrl+PrtScr yaparsanız, ekran görüntüsü doğrudan alınıp otomatik olarak kaydedilecektir.
CTRL+Shift+V
Yapıştırma kısayolu Ctrl+V'nin kuzeni olan bu kombinasyon, Ctrl+V'den daha kullanışlı. Zira ilki metnin düzenli halini yapıştırırken (değişik formatlar, örneğin arka tarafı boyalı metin), Ctrl+Shift+V doğrudan txt metin olarak yapıştırıyor.
Alt+Sağ/Sol Ok
Sekmeler arasında ileri geri gitmenizi sağlayan bu seçenek, fareye olan ihtiyacı azaltıyor.
Shift+Ok
Yukarıdaki kısayola benzeyen Shift+Ok tuşları, metin seçerken çok daha kesin davranabilmenize olanak tanıyor.
CTRL+Shift+T
Yanlışlıkla kapattığınız sekmeleri tekrar açıp sizi sinirden koruyan kombinasyon, her şeyi en baştan aramanızı da önlüyor.