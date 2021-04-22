Windows Central: Xbox Game Pass üye sayısı 23 milyonu geçmiş durumda
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Windows Central: Xbox Game Pass üye sayısı 23 milyonu geçmiş durumda

Windows Central: Xbox Game Pass üye sayısı 23 milyonu geçmiş durumda
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Xbox Game Pass son süratle büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Xbox Game Pass hizmeti kullanan üye sayısı 23 milyonu geçmiş durumda.

Windows Central editörü Jez Corden'ın söylediğine göre Xbox Game Pass abone sayısı 20 Nisan itibarıyla 23 milyonu buldu.

Microsoft'un daha öncelerde paylaştığı resmi bilgilerde servisin üye sayısı Nisan 2020'de 10 milyon, Eylül 2020'de 15 milyon ve Ocak 2021'de 18 milyondu.

Xbox Game Pass son aylardaki ilgilinin meyvesini yemiş gibi gözüküyor. Bayağı bir sayıda Bethesda oyunu kendine yer buldu. EA Play, PC'de Xbox Game Pass'e dahil edildi, Grand Theft Auto V geri dönüşünü gerçekleştirdi ve Outriders ile MLB The Show 21 ilk gününden olmak üzere servise getirildi.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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