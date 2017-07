Windows 95 Anılarınızı Canlandırın!

Ofis ortamında çalışıyorsanız ve günlük işleriniz size yetmiyorsa, bu yeni oyunu denemek isteyebilirsiniz. "It Is As If You Were Doing Work" (İş Yapıyormuş Gibi) adlı oyun, bir bilgisayar hesabına oturum açıp, karşınıza iş yerinde yapılacak türden görevler çıkarıyor.



Bu önemli ofis görevleri arasında yazı yazmak, eposta göndermek ve kutucuklara tıklamak var. İçinde dolaştığınız arayüz Windows 95'i andırıyor. Belki de en güzeli ise çıkan uyarı ve tıklama sesleri - bu iyi bildiğiniz sesleri muhtemelen yıllardır duymuyordunuz.



Biraz çalıştıktan sonra ara vermeniz de mümkün. Dinlenirken bir tuğla kırma oyunu oynayabilir veya müzik dinleyebilirsiniz. Çalışma ortamınızı kişiliğinizi yansıtan bir masaüstü duvar kağıdınızla kaplamayı da unutmayın.



Web tarayıcınız içinde hemen çalışan oyunu denemek istiyorsanız, buraya tıklayabilirsiniz.