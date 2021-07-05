Windows 11 ne zaman çıkacak? Windows 11 ücretsiz mi olacak? Hangi bilgisayarlar Windows 11 destekleyecek?

İlk kez 6 yıl önce kullanıma sunulan Windows 10'un devrinin bitmesine kısa bir süre kaldı. Windows 11 hakkında detaylar geldikçe Windows 11 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı merak edildi. Dünyaca ünlü teknoloji devi Microsoft, konuyla ilgili olarak merakla beklenen açıklamayı da yaptı.

Windows 11 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Windows 11'deki en dikkate değer değişikliklerden biri, görünüşüdür. Başlat menüsü artık ekranınızın sol alt köşesinde değil, ortadadır. Görev Çubuğu artık ekranın alt kısmında ortalanarak Mac'teki Dock'a benziyor ve daha temiz bir görünüme sahip (Artık Canlı Döşeme yok). Kişiselleştirilmiş Widget'larınıza doğrudan Görev Çubuğundan da erişebileceksiniz.

WINDOWS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Özelliklere gelince, çok var. Android uygulamalarını Windows 11'de yerel olarak yükleyip çalıştırabileceksiniz. Xbox konsollarında, oyunlarda olması gereken Otomatik HDR ve DirectStorage gibi özellikler için yeni bir Xbox uygulaması desteği sayesinde oyun deneyimi çok daha iyi olacak. daha iyi görünün ve daha hızlı yükleyin. Ve Microsoft Teams daha kolay erişilebilir olacak (doğrudan Görev Çubuğundan) ve daha fazla uygulamaya entegre edilecek.

Microsoft bize henüz Windows 11 için kesin bir çıkış tarihi vermedi, ancak sızdırılan bazı basın görselleri çıkış tarihinin 20 Ekim olduğunu gösteriyor.

HANGİ BİLGİSAYARLAR WINDOWS 11'İ DESTEKLEYECEK?

Eğer PC'niz Windows 10 çalıştırıyorsa, Windows 11 ile uyumlu olma ihtimali de oldukça yüksektir.

WINDOWS 11 ÜCRETSİZ Mİ?

Windows 11'in önümüzdeki sonbaharda piyasaya çıkacağı düşünülüyor. Microsoft ise "Windows 11 kullanıma sunulduğunda bazı Windows 10 bilgisayarları ücretsiz yükseltebilirsiniz" diyor.

WINDOWS 11 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Uyumlu bir 64 bit işlemcide 2 veya daha fazla çekirdekle veya Chip on System (SoC) ile 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı

Bellek: 4 gigabayt (GB)

Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama aygıtı

Not: Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki "Windows 11'i güncel tutmak için depolama alanı hakkında daha fazla bilgi" bölümüne bakın.

Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsü ile DirectX 12 veya üstü ile uyumlu

Görüntüle: Çapraz olarak 9 inçten büyük yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bit

İnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları: Windows 11 Home sürümü, ilk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerektirir.

Bir cihazı Windows 11 Home'dan S modunda değiştirmek de internet bağlantısı gerektirir. Burada S modu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tüm Windows 11 sürümlerinde, güncellemeleri gerçekleştirmek ve bazı özellikleri indirmek ve bunlardan yararlanmak için internet erişimi gerekir. Bazı özellikler için bir Microsoft hesabı gereklidir.