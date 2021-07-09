Windows 11'den 10'a Dönmek İçin Zaman Çok Kısıtlı Olacak!

Windows 11'in bu sonbaharda piyasaya sürülmesi bekliyoruz, ancak isterseniz Insider programına katılarak erkenden indirebiliyorsunuz. Ancak işletim sisteminizi yükseltmeye karar vermeden önce, fikrimizi değiştirirsek Windows 10'a dönmek için yalnızca 10 günümüz olacağını hatırlatalım.

Windows 11'in bu sonbaharda piyasaya sürülmesi , ancak isterseniz Insider programına katılarak erkenden indirebiliyorsunuz. Ancak işletim sisteminizi yükseltmeye karar vermeden önce, fikrimizi değiştirirsek Windows 10'a dönmek için yalnızca 10 günümüz olacağını hatırlatalım.

Microsoft, yeni sistemin resmi "Windows 11'i beğenmezsem Windows 10'a geri dönebilir miyim?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet. Windows 11 yükseltmesini yükledikten sonra, yanınızda getirdiğiniz dosya ve verileri saklarken Windows 10'a geri dönebileceğiniz 10 günlük bir süreniz olacak."

Windows 11'i on gün içerisinde test etmeniz gerekecek. Yeni işletim sistemi size uymuyorsa veya istenmeyen donanım davranışına neden oluyorsa, Windows 10'a geri dönmek için kısıtlı zamanınız olacak.

Korkmanıza gerek yok, tüm verilerin silinmesi ve işletim sisteminin yeniden yüklenmesi anlamına gelen "temiz kurulum" çok karmaşık değil. Yazılımı yeniden yüklemeniz gerekecek ve yedekleme doğru şekilde yapılmazsa bazı verileri kaybedebileceğinizi söyleyelim. Microsoft'tan OneDrive gibi verileri bulutta depolamak, hem işletim sistemi değişikliğini hem de diğer donanımlara geçişinizi önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.

Windows 10'un lansmanında, Microsoft başlangıçta kullanıcılara sistemi test etmeleri ve geri dönmeleri için tam bir ay süre vermişti. Ancak bir yıl sonra Yıldönümü Güncellemesi ile bu süre 10 güne indirilmişti. Microsoft tarafından açıklandığı gibi bu kısa sürenin sebebi olarak kullanıcı davranışına ilişkin verilerin analizi gösterildi. Sistemin bir önceki sürümüne dönme kararı çoğunlukla güncellemeden sonraki ilk günlerde alındı. Bu nedenle, Windows 11 için de karar süresi değişmeyecek.

Kaynak: Turkmmo