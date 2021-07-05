Windows 11'de Mavi Ekran Kalkıyor

1990'lardan bu yana Windows deneyiminin bir parçası olan korkunç Ölümün Mavi Ekranı (BSOD), The Verge'in bir haberine göre artık Ölümün Kara Ekranına dönüşüyor olabilir.

1990'lardan bu yana Windows deneyiminin bir parçası olan korkunç Ölümün Mavi Ekranı (BSOD), The Verge'in bir göre artık Ölümün Kara Ekranına dönüşüyor olabilir. Renk değişikliği, bu yıl Windows 11'in perakende sürümünün piyasaya sürülmesine yaklaştıkça bekleyebileceğiniz birçok değişiklikten yalnızca biri.

Ölümün Kara Ekranı, Windows 11'in önizleme yapısında otomatik olarak görünmüyor. Yeni ekranı kendiniz deneyimlemek isterseniz (riskli ama neden olmasın?) Siyah ekranı elde etmenin yolu ise şu şekile: kayıt defterinizi (risk size ait olmak üzere, lütfen dikkatli olun) HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl olarak değiştirerek ve DisplayPreReleaseColor'ı 0 yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Windows'unuz bir dahaki sefere çalışmayı durdurduğunda sizi Ölümün Siyah Ekranı karşılasın.

Bu, Microsoft'un hata ekranları için farklı renklerle ilk kez uğraşması değil. Windows 10'un bir önizleme yapısı, bir süre yeşil bir BSOD ekranı kullanmıştı. Windows 98 ve Vista, gün içinde grafik kartıyla ilgili sorunlar için Kırmızı Ölüm Ekranlarına sahipti. Ancak Ölümün Mavi Ekranı, son birkaç yılda yapılan ince değişikliklerle birlikte 30 yıldır bizimle birlikte.

İşletim sisteminin tüm kullanıcılar için yayınlanması beklenirken, Microsoft'un yakında konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor. Umarım işletim sisteminizi Windows 11'e yükselttikten sonra bu ürkütücü ve moral bozan ekranla karşılaşmazsınız.

Kaynak: Turkmmo