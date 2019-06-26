Windows 10'un Hesap Makinesi Uygulaması Android ve iOS'a Geldi

Akıllı telefonlardaki hesap makinesi uygulaması, muhtemelen birçok kişinin çok az kullandığı ya da kullananların üçüncü parti bir hesap makinesine ihtiyaç duymadığı uygulamalardır ancak bu uygulamayı oldukça sık kullanıyorsanız ve telefonunuzdaki uygulamadan memnun değilseniz sizi memnun edebilecek bir uygulama bulunuyor.

Microsoft'un hesap makinesi uygulaması Uno Calculator, Windows cihazlar haricinde Android, iOS ve internet için de kullanıma açılıyor. Android kullanıcıları, şu an için kararsız sürümde olan uygulamayı direkt olarak Google Play Store üzerinden indirebilirken iPhone kullanıcıları ise beta uygulamaların yer aldığı TestFlight'ı indirerek bu uygulamaya erişebilir.

Tıpkı Windows 10 uygulaması gibi çalışan Uno Calculator'da para birimlerinden uzunluklara kadar birçok farklı türde çevirmeleri yapabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın içerisinde bilimsel, programcı ve standart gibi modlar da bulunuyor.