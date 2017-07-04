Windows 10 "Timeline" Gecikecek

Microsoft'un Windows 10'a getirmesini beklediğimiz işlevlerden Timeline'ın Fall Creators Update'e dahil olmayacağı ortaya çıktı. Bu bilgi, bugün Microsoft'tan Joe Belfiore tarafından verildi.



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Timeline, Apple'ın Handoff işlevi gibi işlerinize farklı cihazlarda tam kaldığınız yerden devam etmenizi sağlayacak bir işlev. Örneğin laptop'unuzda başladığınız bir projeyi telefonunuza aktarmakla uğraşmadan, telefonda tamamlamanız mümkün. Apple cihazlarına mahsus olan Handoff'un aksine Timeline, Windows 10, iOS ve Android cihazları arasında geçiş yapmanıza da olanak tanıyacak.



Belfiore, bir Tweet'inde Timeline'ın Fall Creators Update ile gelmeyeceğini ancak işlevi güncelleme yayınlandıktan kısa bir süre sonra Insider yapılarına eklemeyi planladıklarını söyledi. Yönetici, işlevi ertelemediklerini, sadece henüz hazır olmadığını ve başından beri bir süre vermediklerini de belirtti.



Fall Creators Update, Eylül ayında Windows 10 kullanıcılarına dağıtılmaya başlanacak. Windows 10'a yeni işlevler getirecek sonraki büyük güncelleme için planlanan tarih ise Mart 2018.



