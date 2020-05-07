Windows 10 Oyun Modu Oyuncuların Başına Bela Oluyor

Windows 10 kurulu bilgisayarda iyi bir oyun deneyimi yaşamak isteyen oyuncular tarafından tercih edilen Oyun Modu isminden de anlayabileceğiniz üzere yüksek performans sunmayı hedefliyor.

Windows 10 kurulu bilgisayarda iyi bir oyun deneyimi yaşamak isteyen oyuncular tarafından tercih edilen Oyun Modu isminden de anlayabileceğiniz üzere yüksek performans sunmayı hedefliyor. Buna karşın yapılan araştırmalar bunun tersinin söz konusu olduğunu işaret ediyor. Görünüşe göre Windows 10 Oyun Modu tarafında bazı sorunlarla karşı karşıya. İşte merak edilen detaylar!

Windows 10 Oyun Modu Ne İşe Yarıyor?

Birçok bilgisayar oyuncusu özellikle yüksek sistem gereksinimlerine sahip oyunları oynamak istediğinde güç planı üzerinde değişiklikler yapıp oyun modunu tercih ediyor. Bu mod, oyunlara öncelik verip performansı artırmayı ve arka plan görevlerini en aza indirmeyi hedefliyor.

En azından kağıt üstünde.

Yapılan araştırmalar Oyun Modu etkinleştirilmiş olan bilgisayarlarda daha düşük kare hızı ve daha sık donma durumlarının görüldüğünü işaret ediyor. Söz konusu sorun hem Nvidia hem de AMD ekran kartları için geçerli gibi gözüküyor.

Nitekim söz konusu güç planının oyun performansını iyileştirmesi gerektiğini göz önünde bulundurunca bunun çok sinir bozucu bir durum olduğu söylenebilir. Neyse ki oyun modunu kapatmak oldukça kolay.

Oyun modunu kapatmak için başlat menüsünü açıp ayarlar uygulamasına giriş yapın. Ardından menüdeki oyun sekmesine giriş yapın, soldan oyun modu butonuna tıklayın ve ekrana gelen ayarı, eğer açıksa, kapatın.

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