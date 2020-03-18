Windows 10 Kullanıcıları Dikkat, Güncellemeyin! Son yayınlanan Windows 10 güncellemesi birçok sorunu beraberinde getirdi. Son toplu güncelleştirmeyi indiren kullanıcılar, sistemin açıl

Son yayınlanan Windows 10 güncellemesi birçok sorunu beraberinde getirdi. Son toplu güncelleştirmeyi indiren kullanıcılar, sistemin açılmamasına kadar varan ciddi sorunlarla baş başa.

Microsoft'un yayınladığı bir Windows 10 toplu güncelleştirmesi daha türlü sorunlarla geldi. SMBv3'teki bir güvenlik açığınınn erkenden internete sızdırılmasından sonra 12 Mart'ta yayınlanan KB4551762 güncelleştirmesi, mevcut açığı kapattı belki ama birçok sorunu da beraberinde getirdi. Önceki sürümlerdeki tüm düzeltmeleri içeren önemli bir güncelleştirme olmasına rağmen düzeltmekten çok daha fazla soruna neden oldu. Microsoft'un forumları, Feedback Hub ve Reddit'te güncellemeyi indirip yükleyen kullanıcılar karşılaştıkları sorunları paylaştı. Dönen daireler/noktalar içeren siyah ekran dahil sistem çökmeleri, sistem yavaşlamaları, mavi ekran, ses sorunları, uygulamaların açılmaması ve daha saymakla bitirilemeyecek sorun, KB4551762 güncellemesiyle birlikte geldi. Kullanıcılar sorunları güncellemeyi kaldırarak çözdüklerini belirtti.

Windows 10 güncellemesinin büyük sorunlara yol açması yeni değil ancak Microsoft'un bunu tekrarlaması üzücü. Windows 10 şu anda 1 milyardan fazla cihazda yüklü bir işletim sistemi; yayınlanan güncellemeler bir sorunu gideriyorsa binbir sorunu getiriyor. Umarız, Microsoft bu güncellemeyi geri çeker ve toplu güncelleştirmeler artık performans yavaşlaması, önyükleme hataları veya başka bir soruna sebebiyet vermez.