Windows 10 KB4559309 Güncellemesi Bilgisayarınızı Yavaşlatıyor Microsoft tarafından yayınlanan yeni bir Windows 10 güncellemesi, kullanıcıların bilgisayarında çok ciddi bir performans sorununa yol açıyor.

Microsoft tarafından yayınlanan yeni bir Windows 10 güncellemesi, kullanıcıların bilgisayarında çok ciddi bir performans sorununa yol açıyor. Eğer bilgisayarınızda yeni başlayan bir performans sorunu ile karşı karşıya iseniz, Windows 10 KB4559309 sürümünün yüklü olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Windows 10 KB4559309 Hangi Hatalara Yol Açıyor?

Bir süredir güncelleme yayınlamadığı için kullanıcıların fazla rahat olduğunu fark eden Microsoft, KB4559309 sürüm numaralı yeni bir güncelleme yayınladı. Her zaman olduğu gibi beraberinde pek çok hata ile birlikte gelen yeni güncelleme kullanıcıların bilgisayarlarında bazı performans sorunları yaratıyor gibi gözüküyor.

Windows Latest üzerinde ortaya çıkan kullanıcı raporlarına göre pek çok kullanıcı söz konusu güncellemenin ardından ön yükleme sürelerinde ciddi bir artışın olduğunu belirtiyor. Bu yalnızca işletim sisteminin ön yüklemesi sırasında değil, oyunların veya programların yüklenmesinde de görülüyor.

Şu aşamada bu sorunun güncellemenin yüklü olduğu bazı bilgisayarlarda yaşandığı bilinse de sorunların ne kadar yaygın olduğu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. KB4559309 sürümüne geçtikten sonra benzer bir sorun yaşadıysanız sistemi geri yükleme yolu ile eski haline getirebilirsiniz. Ne yazık ki hatalı güncellemeyi kaldırma özelliği bu sürüm için geçerli kılınmamış durumda.

Kaynak: Tamindir