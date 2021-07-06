Windows 10 İçin H2 Güncellemesi Onaylandı

Geçen ay Windows 11'in piyasaya sürülmesi, teknoloji endüstrisini şaşırttı, çünkü birçoğu Windows 10'un Surface yapımcısı tarafından son masaüstü işletim sistemi olacağına ve Hizmet olarak Windows modelini takiben güncellemeleri almaya devam edeceğine inanmıştı.

Geçen ay Windows 11'in piyasaya sürülmesi, teknoloji endüstrisini şaşırttı, çünkü birçoğu Windows 10'un Surface yapımcısı tarafından son masaüstü işletim sistemi olacağına ve Hizmet olarak Windows modelini takiben güncellemeleri almaya devam edeceğine inanmıştı. Yeni işletim sistemi, herkesin onun hakkında konuşmasını, bazılarının ondan nefret etmesini ve diğerlerinin de dönüşümü kesinlikle sevmesini sağlıyor.

Windows 10

Ancak, yeni işletim sistemi tüm ilgi odağını çalıyor olsa da, Windows 10 şu anda dünya çapında bir milyardan fazla cihaza güç sağlıyor. W10 üzerinde çalışan cihazların çoğu, sistem gereksinimlerindeki çarpıcı artış göz önüne alındığında muhtemelen Windows 11'e asla yükseltemeyecek.

Bu, Windows üreticisinin W10'a güncellemeler sunması gerektiği ve Microsoft'un bunu en az 14 Ekim 2025'e kadar yapacağına söz verdiği anlamına gelir. Şirketin bu son destek tarihini uzatmak zorunda kalması muhtemeldir, ancak aynı zamanda devam edebilir. Windows 7'de olduğu gibi ücretli bir destek sistemi.

Microsoft, bir destek belgesinde "Windows 11, Windows'un geleceği için heyecan verici bir dönüm noktası olsa da, W10'u 14 Ekim 2025'e kadar desteklemeye devam edeceğiz. Bu yılın ikinci yarısında Windows 10 Long-Term Servicing Channel (LTSC) sürümüyle birlikte Windows 10, 21H2 sürümünü tanıtacağız." diye yazdı.

Şirket, gelecekte hem Windows 11 güncellemesi hem de Windows 20 21H2 güncellemesi hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını da sözlerine ekledi. Her ikisinin de bu yılın sonunda, muhtemelen Ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Kaynak: Turkmmo