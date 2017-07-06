Windows 10'da Yaşayan 4 Tarihi İşlev!

Windows 10'un içerisinde sakladığı "antik" işlevlerin birden fazla olduğunu söylesek, inanır mıydınız? Faks gönderme gibi bu çok eski işlevleri artık kimsenin kullanmadığını düşünebilirsiniz ancak Microsoft, bu araçları hala Windows'a dahil ediyor.



İLGİLİ HABER Windows 10 "Timeline" gecikecek



İşte Windows'ta halen yaşamını sürdüren çok eski araçlar ve Microsoft'un onları yaşatmasının nedeni.



1. Internet Explorer



Edge, Windows'un varsayılan tarayıcısı ancak neredeyse herkesin en sevmediği web tarayıcısı Internet Explorer, Windows 10'da hala yerini koruyor. Microsoft'un IE'yi kaldırmama nedeni ise birçok şirketin hala sadece IE ile çalışan antika uygulamalar kullanmaları.



İLGİLİ HABER Steam'de Windows 10 rekoru!



2. Denetim Masası



Uzman kullanıcıların birçok ayara ulaşabildiği Denetim Masası, Microsoft'un ondan kurtulmak istemesine rağmen henüz kaldırılmış değil. Bunun nedeni ise Microsoft'un henüz tüm ayarları modern arayüze taşımamış olması. Dahası Eylem Görüntüleyicisi, Aygıt Yöneticisi gibi araçlar modern arayüze belki de hiç taşınmayacaklar.



3. Çevirmeli Ağ



Çoğumuz internete ilk kez çevirmeli ağ üzerinden bağlandık. Ama klasik modem sesini hatırlamıyorsanız, muhtemelen internete çevirmeli ağ üzerinden bağlanmamışsınız demektir. Peki Microsoft neden hala bu özelliği saklıyor?



Hala çevirmeli ağı kullanan çok sayıda kullanıcı var. AOL'de yaklaşık iki milyon kişinin hala internete çevirmeli ağ üzerinden bağlandığını biliyor muydunuz?



4. Komut Satırı



Komut satırı birçok Windows kullanıcısı için ne işe yaradığı kolay anlaşılmayan korkunç, siyah bir kutu. Peki bu kutunun Windows 10'da hala ne işi var?



Komut satırı, Windows'un temel bir parçası ve Microsoft'un da belirttiği üzere milyonlarca firma, geliştirici ve IT profesyoneli tarafından kullanılıyor. Hatta Microsoft'un kendisi bile Windows'u test eden otomatik Cmd script'lerini kullanıyor. Kısacası komut satırının kaldırılmasını beklemeyin.



