Windows 10'da Para Dönüştürme
Windows 10 içinde bulunan para birimi dönüştürücü nasıl kullanılıyor?
Windows 10, Fall Creators Update ile döviz kuru hesaplama özelliğini kazandı. Tek yapmanız gereken entegre hesap makinesi uygulamasını açmak ve aşağıdaki adımları takip etmek.
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1 - Başlat tuşuna basın ve "hesap makinesi" yazıp uygulamayı açın.
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2 - Sol yukarıdaki menü ikonuna tıklayın.
3 - Ardından "Dönüştürücü" başlığı altında bulunan 'Para birimi' seçeneğine tıklayın.
Buradan istediğiniz para birimini Windows 10 içinden güncel verilerle çevirebilirsiniz.
Kaynak: Chip.com.tr